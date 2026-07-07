WhatsApp, kullanıcıların anlık çevrim içi durumunu gösteren yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Test aşamasına alınan güncellemeyle birlikte, mesajlaşma alışkanlıklarını değiştirmesi beklenen “yeşil nokta” dönemi başlıyor.

Artık bir kişinin o an uygulamada aktif olup olmadığını anlamak çok daha kolay hale gelecek. WaBetaInfo tarafından keşfedilen yeni görsel göstergeye göre, aktif kullanıcıların profil fotoğrafının hemen yanında küçük yeşil bir daire belirecek. Kişi uygulamadan çıktığı anda ise bu nokta gerçek zamanlı olarak kaybolacak. Bu yeni sistemle birlikte, yıllardır kullanılan “çevrim içi” yazısı da tarihe karışacak.

ŞİMDİLİK SADECE SOHBETTE GÖRÜNÜYOR

Şimdilik bu yeşil nokta yalnızca “Sohbet Bilgisi” ekranında görülebiliyor. Yani bir kişinin aktif olup olmadığını kontrol etmek için ismine tıklayarak detay ekranına geçmek gerekiyor. Nokta, henüz sohbet listesinde veya direkt mesaj ekranında görüntülenmiyor. Ancak ilerleyen dönemlerde özelliğin ana sohbet listesine de taşınabileceği belirtiliyor.

Öte yandan WhatsApp, gizlilik konusundaki hassasiyeti elden bırakmıyor. Ayarlarından “Son Görülme ve Çevrimiçi” durumunu tamamen gizleyen kullanıcılar için bu yeşil nokta özelliği geçerli olmayacak.