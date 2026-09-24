Dünyaca ünlü anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Kazakistan’da hayata geçireceği bu mali düzenleme, milyonlarca bireysel WhatsApp kullanıcısını ve uygulamayı telefonundan manuel olarak kullanan küçük işletmeleri etkilemeyecek.

Müşterileriyle uygulama üzerinden birebir ve elle mesajlaşan işletmeler, herhangi bir ek maliyetle karşılaşmadan hizmet almaya devam edecek.

Yeni fiyatlandırma modeli; otomasyon, toplu mesaj, sohbet botları (chatbot) ve CRM entegrasyonları için WhatsApp Business Platformu’nu (API) kullanan orta ve büyük ölçekli şirketleri hedef alıyor.

Sistemde her işletme numarasına aylık 1.000 adet ücretsiz mesaj hakkı tanınacak. Bu kotanın aşılması durumunda ise gönderilen her ek mesaj ücretlendirilecek.

10 BİN MESAJIN MALİYETİ NE KADAR OLACAK?

Değişikliğin Kazakistan pazarına yansıyacak finansal detayları ise şu şekilde şekillendi:

Mesaj Başı Maliyet: Kazakistan’da müşterilere gönderilen mesaj başına yaklaşık 0,018 ABD doları (yaklaşık 8 tenge) ödeme alınacak.

Örnek Hesaplama: Ayda 10.000 mesaj gönderen Kazakistanlı bir şirket, 1.000 mesajlık ücretsiz kotayı düştükten sonra kalan 9.000 mesaj için ödeme yapacak.

Aylık Fatura: Bu kullanımın şirkete maliyeti ortalama 162 ABD doları (yaklaşık 72.000 tenge) civarında yansıyacak.

TÜRKİYE'DE DURUM NE?

Meta, küresel ölçekte WhatsApp Business API kullanıcıları için konuşma/mesaj bazlı ücretlendirme modelini uzun süredir kademeli olarak farklı pazarlarda uyguluyor.

Türkiye'de de WhatsApp Business Platformu'nu (API) sistemlerine entegre eden orta ve büyük ölçekli kurumsal şirketler, pazarlama, doğrulama ve müşteri hizmetleri odaklı mesaj gönderimleri için zaten mesaj kategorisine göre değişkenlik gösteren bir tarife üzerinden ödeme yapıyor.

Dolayısıyla bu model Türkiye pazarında kurumsal otomasyon kullanan markalar için yabancı bir sistem değil. Tıpkı Kazakistan örneğinde olduğu gibi, Türkiye'de de cep telefonuna ücretsiz indirilen standart WhatsApp Business uygulamasını manuel kullanan esnaf ve küçük işletmeler ile bireysel kullanıcılar için herhangi bir ücretlendirme söz konusu bulunmuyor.