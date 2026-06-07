Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcıların uzun süredir talep ettiği doğrudan çıkış yapma seçeneği üzerinde çalışıyor. Android için yayınlanan WhatsApp beta 2.26.21.9 sürümünde fark edilen yeni özellik, uygulamayı telefondan kaldırmaya veya hesabı tamamen kapatmaya gerek kalmadan çıkış yapılmasına imkan tanıyor. Yeni seçenek aktif edildiğinde kullanıcının sohbet geçmişi, bildirim ayarları, yerel verileri ve giriş bilgileri cihazda korunmaya devam ediyor.

ZORLUKLAR ORTADAN KALKIYOR



Bugüne kadar uygulamada doğrudan bir çıkış yapma butonu yer almıyordu. WhatsApp'tan geçici olarak uzaklaşmak isteyen kullanıcılar, uygulamayı cihazdan silmek ve tekrar kullanmak istediklerinde numara doğrulaması, yedekleme kontrolü ile sohbet geçmişini geri yükleme gibi uzun kurulum adımlarını baştan tamamlamak zorunda kalıyordu. Yeni geliştirilen çıkış yap seçeneği ise tüm bu süreci kısaltıyor. Kullanıcı çıkış yaptığında veriler yerel olarak cihazda saklandığı için yeniden giriş esnasında tam kurulum sürecine dönülmeden uygulamaya hızlıca erişilebiliyor.

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER DE VAR

Uygulamanın Hesap ayarları bölümüne eklenen bu özellik seçildiğinde, WhatsApp kullanıcıya öncelikle bir onay ekranı gösteriyor. Onay işleminin ardından hesap cihazla olan aktif bağlantısını keserken veriler cihazda tutuluyor. WhatsApp, çıkış işlemi öncesinde kullanıcılara farklı çözümler de öneriyor. Aynı cihazda iki farklı numaranın kullanılmasına izin veren çoklu hesap desteği, gizlilik için parmak izi veya yüz tanıma ile çalışan uygulama kilidi ve bildirimleri sessize alma gibi alternatifler bu ekranda kullanıcılara hatırlatılıyor.

Çıkış yapma ekranında ayrıca depolama yönetimi ve sohbet yedekleri de kullanıcının dikkatine sunuluyor. Cihazda yer açmak isteyenler için büyük dosyaları ve medyaları temizleme araçları gösterilirken, sohbet yedeklerinin önemi de vurgulanıyor. Yeni özellik yerel verileri cihazda korusa da olası veri kayıpları veya cihaz değişimlerine karşı yedekleme sisteminin yerini almadığı belirtiliyor. Şu anda sınırlı sayıdaki Android beta kullanıcısı ile test edilen özelliğin, önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya açılması bekleniyor.