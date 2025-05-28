WABetaInfo’nun haberine göre, bu yenilikle birlikte kullanıcılar artık telefon numaralarını paylaşmadan, sadece benzersiz bir kullanıcı adı ile iletişim kurabilecek.

Bu özellik, özellikle gizliliğe önem veren kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor. Artık WhatsApp’ta bir kişiyle iletişime geçmek için telefon numarası vermek yerine, Instagram ya da X platformlarındaki gibi bir kullanıcı adı kullanılabilecek.

Bu sayede, tanımadığınız kişilerle iletişim kurarken numaranız gizli kalacak ve sadece seçtiğiniz kullanıcı adıyla görüneceksiniz.

PIN Koruması ile Ekstra Güvenlik

WhatsApp, kullanıcı adı sistemine ek olarak bir PIN koruma özelliği de geliştiriyor. Kullanıcılar, isterlerse kendi kullanıcı adlarına bağlı bir PIN belirleyabilecek. Bu PIN, yalnızca paylaşılan kişiler tarafından bilinecek ve sadece bu kişiler kullanıcı adı üzerinden sizinle iletişime geçebilecek. Bu özellik, spam mesajlar ve istenmeyen iletişim girişimlerini önlemek için önemli bir güvenlik katmanı sunuyor.

Nasıl Çalışacak?

Kullanıcı adı özelliği, WhatsApp’ın beta sürümünde test edilmeye başlandı. Android 2.23.11.15 sürümünde görülen bu yenilik, kullanıcıların profil ayarları üzerinden kendilerine özel bir kullanıcı adı belirlemesine olanak tanıyor.

Arama çubuğunda bu kullanıcı adını yazarak diğer kişilere kolayca ulaşılabilecek. Özellik, telefon numarası paylaşımını zorunlu olmaktan çıkararak daha esnek ve güvenli bir iletişim sunmayı hedefliyor. Ancak, kullanıcı adı seçmek isteğe bağlı olacak; dileyenler telefon numarasıyla iletişim kurmaya devam edebilecek.

Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Şu an için özellik, sınırlı sayıda beta kullanıcısıyla test ediliyor ve genel kullanıma ne zaman açılacağına dair net bir tarih verilmedi. Ancak, WhatsApp’ın bu özelliği yakın zamanda tüm kullanıcılara sunması bekleniyor.

Gizlilik ve Kullanım Kolaylığı Bir Arada

Kullanıcı adı sistemi, özellikle grup sohbetlerinde ve tanımadığınız kişilerle iletişimde kolaylık sağlayacak. Ayrıca, telefon numarasını paylaşmaktan çekinen kullanıcılar için daha güvenli bir alternatif sunarak WhatsApp’ın popülaritesini artırması bekleniyor.

Bu yenilik, WhatsApp’ın Telegram gibi rakip uygulamalardaki benzer özelliklere karşı rekabet gücünü artırma çabası olarak değerlendiriliyor.

WhatsApp’ın bu yeni özelliği, iletişimde gizlilik ve esneklik arayan kullanıcılar için heyecan verici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Teknoloji dünyasındaki bu yeniliklerin, iletişim alışkanlıklarını nasıl şekillendireceği ise merakla bekleniyor.