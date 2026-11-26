Şu an için Google Play üzerinden dağıtılan beta sürümündeki kısıtlı sayıda kullanıcının erişimine açılan bu yenilik, kullanıcıların hem çevrelerindeki anları hem de kendi yüz ifadelerini tek bir karede birleştirmesine olanak tanıyor.

Yeni özellik etkinleştirildiğinde arka kamera görüntüsü ekranın büyük bir bölümünü kaplarken, ön kameradan alınan görüntü sağ üst köşede açılan küçük bir pencerede yer alıyor.

Kullanıcılara esnek bir arayüz sunan WhatsApp, ekrandaki bu küçük pencerenin sürüklenerek istenilen noktaya taşınmasına ve tek bir dokunuşla ön ile arka kamera görüntülerinin yer değiştirmesine imkan veriyor. Böylece kullanıcılar fotoğraf ya da video kaydı sırasında hangi kameranın ana ekranda görüneceğine kendileri karar verebiliyor.

DÜZENLEME BİLE YAPILABİLECEK

Uygulamanın mevcut paylaşım alanlarıyla tam uyumlu olarak çalışan çift kamera moduyla hazırlanan fotoğraf ve videolar; bireysel sohbetlerde, gruplarda, kanallarda ve Durum güncellemelerinde doğrudan paylaşılabiliyor.

Çekim tamamlandıktan sonra görüntülere metin açıklamaları eklemek veya çizim araçlarıyla düzenlemeler yapmak da mümkün kılınıyor. Android için WhatsApp beta 2.26.46.9 sürümüyle kademeli olarak dağıtılmaya başlanan özelliğin, tüm Android kullanıcıları için ne zaman genel kullanıma sunulacağı ise henüz netlik kazanmadı.