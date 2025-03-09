Whatsapp'da test aşamasında olan bu yenilik sayesinde, iOS kullanıcıları kendi kişiselleştirilmiş yapay zeka sohbet robotlarını oluşturabilecek. Daha önce Android platformunda test edilen özellik, şimdi de iOS kullanıcılarının erişimine sunuluyor. WhatsApp Beta 25.6.10.70 güncellemesi ile aktif hale gelen bu fonksiyon, yapay zekalı sohbet robotlarının tasarlanmasına ve özelleştirilmesine imkan tanıyor.

WhatsApp, Meta AI Destekli Yapay Zeka Özelliğini Sunuyor

Meta AI tarafından desteklenen bu yeni sistem, kullanıcıların doğrudan WhatsApp uygulaması içinde kendi yapay zeka karakterlerini oluşturmasına ve onlarla etkileşime girmesine olanak sağlıyor. Yapay zeka sohbet robotları, kullanıcıların kişisel tercihlerine göre uyarlanabiliyor ve üretkenlik, eğlence ya da asistanlık gibi farklı görevler için optimize edilebiliyor.

Kapsamlı Kişiselleştirme Seçenekleri Sunuluyor

WhatsApp, kullanıcıların yapay zeka sohbet robotlarını tamamen özelleştirmesine imkan tanıyor. Kullanıcılar, yapay zekalarının nasıl yanıt vereceğini, hangi konulara öncelik vereceğini ve hangi karakteristik özelliklere sahip olacağını kendileri belirleyebilecek. Ayrıca yapay zekanın motivasyon, organizasyon veya eğlence gibi belirli bir rol üstlenmesi de sağlanabilecek.

Kullanıcı deneyimini daha pratik hale getirmek adına, WhatsApp önceden tanımlanmış yanıt seçenekleri sunarak kişiselleştirme sürecini kolaylaştırıyor. Bu sayede kullanıcılar, hızlı ve etkili bir şekilde kendi yapay zeka sohbet robotlarını oluşturabilecekler.

Bu yeni özellik, WhatsApp’ta yapay zeka destekli sohbetlerin yaygınlaşmasını sağlayarak, mesajlaşma deneyimini daha kişisel ve verimli hale getirecek.