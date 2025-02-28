ABD'li teknoloji şirketi Meta çatısı altındaki mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı bildirildi.

Dünya çapında pek çok kullanıcı, X platformunda paylaştıkları gönderilerde WhatsApp'a bağlanamadıklarını ifade etti.

İnternet hizmetlerinin kesintilerini raporlayan DownDetector verilerine göre kullanıcılar, WhatsApp'a akşam saatleri itibarıyla erişim sorunu yaşadıklarını bildirmeye başladı.

Dünya genelinde binlerce kullanıcının etkilendiği erişim sorunları, Türkiye'de de görüldü. DownDetector Türkiye saati itibariyle 18.00 sonrasında şikayetlerin sayıca çok arttığını belirtti.

Kesinti, kısa sürede Elon Musk'ın sahibi olduğu X'te gündemin ilk sıralarına yükseldi. WhatsApp veya Meta'dan konuya ilişkin şu ana kadar herhangi bir bilgi notu paylaşılmadı.