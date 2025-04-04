'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinde yer alan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrılarından dolayı gözaltına alınmış ve ifade verdikten sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

170 KİŞİLİK WHATSAPP GRUBU İDDİASI...

TV100 yazarı Hacı Yakışıklı canlı yayında Cem Yiğit Üzümoğlu'yla ilgili "Cem Yiğit Üzümoğlu 170 kişilik bir WhatsApp grubu kuruyor. Aynı zamanda Üzümoğlu'na destek veren yapımcılar da var. Oyunculara Ekrem İmamoğlu üzerinden, boykot üzerinden neler yapmaları gerektiğini söyleyerek onay isteniyor. Oyuncular da bunun üzerine savcılığa giderek şikayette bulunuyor" ifadelerini kullanmıştı.

Yakışıklı'nın bu iddiasının ardından oyuncu Elçin Sangu X hesabından "O grupta ben de varım (oyuncu sendikası) asla böyle bir şey olmadı" diye yazdı.