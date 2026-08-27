Manyas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis ve jandarmanın sorumluluk sahasında gerçekleştirdiği asayiş ve trafik uygulamalarının yapıldığı güzergahların 250 kişinin bulunduğu WhatsApp grubunda paylaşıldığını tespit etti. Yapılan incelemelerde, bu paylaşımlar sayesinde aranan kişilerin ve eksik belgeleri bulunan sürücülerin güzergah değiştirerek kolluk kuvvetlerinin denetimlerinden kaçtığı belirlendi. 7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Tespitlerin ardından operasyon düzenleyen polis ekipleri, uygulama noktalarına ilişkin bilgileri WhatsApp grubunda paylaştığı belirlenen 7 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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