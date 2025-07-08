Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, grup sohbetlerini daha düzenli hâle getirmeyi amaçlayan yeni bir özelliği test ediyor. Yeni sistem sayesinde, bir mesaja verilen tüm yanıtlar artık tek bir başlık altında ve ayrı bir ekranda görüntülenebilecek.

Test aşamasındaki özellik, yalnızca kalabalık gruplarda değil, birebir sohbetlerde de kullanılabilecek. Kullanıcılar, bir mesaja gelen yanıtları karışıklık yaşamadan aynı ekranda görebilecek.

Böylece uzun veya dağınık konuşmalarda kim, ne zaman, ne yanıt vermiş gibi sorular kolayca yanıtlanabilecek.

Yeni özellik, ilk olarak iOS platformu için yayınlanan 25.19.10.80 numaralı beta sürümünde WABetaInfo tarafından keşfedildi. Android kullanıcıları için de yakın zamanda kullanıma sunulması bekleniyor.

MESAJ SAYISI DA GÖRÜLECEK

Kullanıcılar, yanıt içeren mesajların yanında yer alan küçük bir gösterge simgesine dokunarak ilgili mesaja gelen tüm yanıtları aynı başlık altında görebilecek. Aynı ekrandan yeni yanıtlar da yazılabilecek.

WhatsApp, bu özellikle sadece mesajları gruplayıp derli toplu hâle getirmekle kalmayacak, her mesajın altında kaç yanıt olduğu da sayısal olarak belirtilecek. Kullanıcılar, gerekirse sadece yanıt sayısına bakarak mesajın ilgi düzeyini ölçebilecek.

TARİH HENÜZ BELLİ DEĞİL

Yeni özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı henüz bilinmiyor. Ancak WhatsApp’ın son dönemde yapay zekâ destekli mesaj özetleme, yazım yardımı ve benzeri birçok yeniliği test ettiği göz önüne alındığında, bu güncellemenin de yakın zamanda uygulamaya entegre edilmesi bekleniyor.