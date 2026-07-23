2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinin başlamasıyla birlikte üniversitelerin güncel fiyat tarifeleri netleşti. Yayımlanan kontenjan kılavuzuna göre vakıf üniversiteleri, yeni akademik yıl harçlarına yüzde 40 ile yüzde 159 arasında değişen zamlar uyguladı. Artışların ardından Türkiye'deki en yüksek tıp eğitimi ücreti yıllık 3 milyon 740 bin TL seviyesine tırmandı.

OXFORD VE CAMBRIDGE SEVİYESİNE ULAŞAN YILLIK ÜCRETLER

Türkiye'deki tıp, diş hekimliği ve hukuk gibi öne çıkan programların maliyeti, yurt dışındaki prestijli eğitim kurumlarının fiyatlarıyla yarışır hale geldi.

İngiltere'nin köklü kurumlarından Oxford Üniversitesi'nde yıllık öğrenim ücretleri yaklaşık 2,3 milyon TL ile 3,9 milyon TL (37 bin 380 - 62 bin 820 sterlin) arasında değişkenlik gösteriyor. Cambridge Üniversitesi'nde ise tıp eğitimi yıllık yaklaşık 4,4 milyon TL (70 bin 554 sterlin) düzeyindeyken, diğer lisans programları 1,8 milyon TL'den başlıyor. Almanya'daki özel yükseköğretim kurumlarının yıllık maliyetleri ise 6 bin ile 10 bin dolar arasında seyrediyor.

EN YÜKSEK ÜCRETLİ ÜNİVERSİTELER VE BÖLÜMLER

Kılavuzdaki verilere göre en yüksek öğrenim ücretine sahip olan programlar tıp ve diş hekimliği fakültelerinde yoğunlaşıyor. 2026-2027 dönemi için ilan edilen öne çıkan yıllık ücretler şöyle sıralandı: