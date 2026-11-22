WhatsApp'ın sosyal medya hesaplarındaki yeşil görünüm yerini turkuaza bıraktı. Ancak bu değişiklik, uygulamanın kalıcı olarak yeni bir renge geçtiği anlamına gelmiyor. Şirket, GTA 6'nın çıkışıyla birlikte oyundaki kurgusal mesajlaşma uygulaması WhatUp'ın görünümünü geçici olarak kullanıyor.

WhatsApp, 19 Kasım 2026'da sosyal medya hesaplarının profil ve kapak görsellerini değiştirdi. Hesap açıklamasına da “WhatUp everyone?” ifadesini ekledi.

JASON VE LUCIA'NIN MESAJLAŞMA UYGULAMASI

GTA 6'da Jason ve Lucia'nın kullandığı iFruit telefonlarda WhatUp adlı bir mesajlaşma uygulaması bulunuyor. WhatsApp'ın oyun içindeki kurgusal benzeri olan bu uygulama, karakterlerin birbirlerine mesaj göndermesini sağlıyor. Sosyal medya hesaplarında tercih edilen turkuaz da WhatUp'ın rengi.

WhatsApp, “messaging you on WhatUp!” paylaşımıyla bu benzerliğe dikkat çekiyor. Şirketin X hesabındaki “Bizi Vice City'de gördüyseniz, görmediniz” mesajı ise GTA 6'nın geçtiği yere gönderme yapıyor.