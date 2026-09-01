Sosyal medya platformu WhatsApp, son dönemde artış gösteren sahte kurum, banka ve marka mesajları üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine karşı yeni bir güvenlik mekanizması geliştirdi.

Android 2.26.34.1 beta sürümünde test edilmeye başlanan "Scam Alert" adlı özellik, kayıtsız numaralardan gelen iletileri analiz ederek kullanıcıları olası risklere karşı anlık olarak bilgilendirmeyi hedefliyor. Özellik, isteğe bağlı olarak Ayarlar > Hesap menüsü üzerinden manuel şekilde aktifleştirilebiliyor.

ŞÜPHELİ MESAJLAR İÇİN EYLEM SEÇENEKLERİ

Sistem, tanınmayan bir numaradan şüpheli bir içerik geldiğinde kullanıcı ekranına uyarı bildirimi düşürüyor. Bu aşamada kullanıcıya üç farklı seçenek sunuluyor:

-Numarayı engelleme ve doğrudan WhatsApp'a bildirme

-Numarayı güvenilir kişiler listesine ekleme

-İletişim geçmişini inceleyerek sohbeti sürdürme

Güvenli olarak işaretlenen kişilerle yapılan sohbetlerde, kullanıcılar geçmişteki son 5 mesajı karşı tarafa iletebiliyor. Ayrıca karşı tarafın, kullanıcının bu güvenlik sistemini aktif edip etmediğini görmesi engelleniyor.

CİHAZ İÇİ YAPAY ZEKA MODELİ KULLANILIYOR

Scam Alert sisteminin arkasında, verileri bulut sunuculara göndermeden doğrudan cihaz üzerinde işleyen yerel bir yapay zeka modeli yer alıyor. Bu model, şüpheli mesajlaşma davranışlarını cihaz içinde analiz ediyor ve zamanla güncellenen dolandırıcılık yöntemlerine karşı kendi veri yapısını geliştiriyor.

ERİŞİM VE DAĞITIM SÜRECİ

Söz konusu güvenlik seçeneği şu an için yalnızca WhatsApp Android 2.26.34.1 beta sürümünü yükleyen kullanıcılar tarafından erişilebilir durumda.

Test sürecinin tamamlanmasının ardından özelliğin tüm kullanıcılara kademeli olarak sunulması planlanıyor.