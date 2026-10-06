WhatsApp, kişisel veri güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla geliştirdiği yeni bir güncellemeyi test etmeye başladı. “Restricted Chat” (Kısıtlanmış Sohbet) adı verilen bu özellik, hassas içeriklerin yer aldığı mesajlaşmaları koruma altına almayı hedefliyor. Android ve iOS platformlarının beta sürümlerinde kısıtlı sayıda kullanıcıyla denemelerine başlanan yeni sistem, özel sohbetlerde kritik bazı alışkanlıkları değiştirecek.

SEÇİLEN SOHBETLERDE 4 ÖZELLİK BİRDEN KAPATILACAK

Yeni gizlilik katmanı tüm konuşmalarda otomatik olarak devreye girmeyecek. Kullanıcılar, ekstra koruma sağlamak istedikleri sohbetlerin "Sohbet Bilgisi" menüsünden bu özelliği kendileri aktif hale getirebilecek. Özellik açıldığında ise o sohbet içerisinde gönderilen fotoğraf ve videolar cihazın galerisine otomatik olarak kaydedilemeyecek. Ayrıca konuşma geçmişinin dökümü alınamayacak, sohbet içerisinde Meta AI yapay zeka özelliklerinden yararlanılamayacak ve hesaba bağlı olan tablet ya da bilgisayar gibi diğer cihazlar üzerinden bu özel konuşmaya erişim sağlanamayacak.

UÇTAN UCA ŞİFRELEME AYNEN DEVAM EDECEK

Yapılan bu radikal kısıtlamalar, uygulamanın temel güvenlik mimarisini etkilemeyecek. Şirket yetkilileri, Restricted Chat özelliği kullanılsa da kullanılmasa da tüm mesajlaşma ve aramaların standart uçtan uca şifreleme protokolüyle güvence altında kalmaya devam edeceğini bildirdi.