Ülke genelinde binlerce kişi, telefonları hiç çalmadığı halde düşen gizemli sesli mesajlarla sarsıldı. İletilen kayıtta tek bir cümle tekrarlanıyor: "Lütfen numaramı WhatsApp’a ekleyin."

Arayanın kim olduğuna veya arama nedenine dair hiçbir bilgi verilmemesi şüpheleri artırırken, mağdurlar sosyal medyada uyarılarda bulunmaya başladı.

Önemli bir aramayı veya beklediği bir kargoyu kaçırmak istemeyen vatandaşlar ise dolandırıcıların hedefi haline geliyor.

WHATSAPP'A EKLEYİNCE NE OLUYOR?

Gelen mesajlara aldanıp numarayı kaydedenleri bekleyen tehlike net: "Görev Dolandırıcılığı" ve "Sahte İşe Alım" tuzakları.

Numarayı ekleyen bir mağdur, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Bir şirketten geri dönüş beklediğim için aptalca bir şekilde onları WhatsApp'a ekledim. Hemen 'uzaktan çalışma fırsatı' başlıklı bir mesaj aldım. Durumu fark eder etmez numarayı engelledim ve şikayet ettim."

Uzmanlar ve deneyimli kullanıcılar, bu tür hamlelerin amacının kişisel verileri ele geçirmek, para transferi yaptırmak veya sahte görevlerle kurbanları maddi zarara uğratmak olduğunu vurguluyor.

BEKLENEN ARAMALAR DOLANDIRICILARIN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYOR

Tesisatçı, kargo veya iş görüşmesi bekleyen kişiler, bilinmeyen numaraları açmak zorunda kaldıkları için risk altında. Arama cevaplandığında veya yanıt verildiğinde, numaranızın "aktif" olduğu sistemde tescilleniyor ve dolandırıcıların veri listelerine ekleniyorsunuz.

KENDİNİZİ NASIL KORURSUNUZ?

Asla Mesaj Göndermeyin ve Eklemeyin: Bilmediğiniz kişilerden gelen "Beni WhatsApp'a ekle" taleplerini doğrudan göz ardı edin.

Engelle ve Bildir: Numarayı hemen engelleyin ve WhatsApp üzerinden bildir/şikayet et seçeneğini kullanın.

İki Adımlı Doğrulamayı Açın: WhatsApp ve diğer tüm uygulamalarınızda "İki Adımlı Doğrulama" (2FA) özelliğini aktif hale getirerek hesabınızın ele geçirilmesini önleyin.