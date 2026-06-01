Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha görsel ve tanımlanabilir hale getirmek adına önemli bir yapısal değişikliğe gidiyor. Daha önce sadece belirli bir kullanıcı grubunda test edilen adres defteri entegrasyonu, Android’in en güncel beta sürümleriyle birlikte geniş kitlelerin erişimine açıldı. Bu yenilikle birlikte, profil fotoğrafı kullanmayan ya da gizlilik ayarları nedeniyle görselini sizden gizleyen kişilerin sohbet ekranındaki "boş" görünümü tarih oluyor.

DİJİTAL ADRES DEFTERİNDEN PROFİL FOTOĞRAFI BULUYOR

WhatsApp’ın Android 2.26.21.9 beta sürümüyle hayatımıza giren bu yeni sistem, uygulama içindeki boşlukları akıllıca dolduruyor. Eğer mesajlaştığınız kişi bir profil resmi belirlemediyse, WhatsApp otomatik olarak telefonunuzun kendi rehberine başvuruyor. Rehberde o kişi için daha önceden kaydettiğiniz bir fotoğraf varsa, bu görsel anında sohbet listesinde ve mesaj balonlarının yanında belirmeye başlıyor. Böylece isim benzerliği olan kişiler arasında hızlıca geçiş yapmak ve kiminle konuştuğunuzu bir bakışta anlamak çok daha kolay bir hal alıyor.

Aslında bu özellik, WhatsApp’ın geçmiş yıllarda kullandığı ancak sonradan sessizce kaldırdığı bir işlevin modern dünyaya uyarlanmış hali. Şirket, aradan geçen yılların ardından kullanıcıların bu görsel rehberlik desteğine ihtiyaç duyduğunu fark ederek sistemi yeniden kurguladı. Üstelik bu özellik sadece fotoğrafı olmayanlarla sınırlı değil; karşı taraf profil resmini "Sadece Kişilerim" veya "Hiç Kimse" şeklinde kısıtlamış olsa bile, sizin rehberinizdeki görsel devreye girerek görsel sürekliliği sağlıyor.

GİZLİLİK VE GÜVENLİĞİN SINIRLARI ESNİYOR MU?

Teknoloji dünyasında rehber erişimi dendiğinde akıllara gelen güvenlik endişeleri, bu yeni özellik için de oldukça net bir şekilde yanıtlanmış durumda. WhatsApp, bu sürecin tamamen yerel bir işlem olduğunu ve görsellerin sunuculara taşınmadığını vurguluyor. Yani sizin rehberinizde bir arkadaşınıza atadığınız özel bir fotoğraf, sadece sizin kendi cihazınızın ekranında kalıyor. Ne o arkadaşınız ne de dahil olduğunuz gruplardaki diğer üyeler bu görseli göremiyor.

Süreç tamamen tek taraflı işlediği için karşı tarafın gerçek WhatsApp profil ayarları üzerinde herhangi bir değişim de söz konusu olmuyor. Şu an için test aşamasında olan bu fonksiyonun, hata payları optimize edildikten sonra tüm Android kullanıcıları için genel güncellemeyle sunulması bekleniyor.