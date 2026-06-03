Mesajlaşma platformu WhatsApp, sistem gereksinimlerini güncelleyerek bazı eski Android sürümlerine yönelik desteğini sonlandıracağını açıkladı. Uygulama içinde yer alan uyarı mesajlarına göre, 8 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni kararla birlikte belirli işletim sistemine sahip cihazlarda WhatsApp erişimi sonlanacak.

ETKİLENEN SÜRÜMLER VE KAPSAMI

Yapılan değişiklikle birlikte Android 5.0 ve Android 5.1 işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar destek listesinden çıkarılacak. Platform, bu tarihten itibaren yalnızca Android 6.0 ve üzeri sürümlere sahip cihazlarda çalışmaya devam edecek. Söz konusu sistem gereksinimi değişikliği, hem standart WhatsApp uygulamasını hem de ticari işletmeler tarafından kullanılan WhatsApp Business sürümünü kapsıyor.

İŞLETİM SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ VE YENİ BİR CİHAZA GEÇİŞ YAPILMASI

Şirket, destek süresi dolacak cihazları kullanan kişilerin sohbet geçmişlerini kaybetmemeleri adına verilerini yedeklemelerini öneriyor. Kullanıcılar verilerini Google Drive üzerinden ya da cihazın dahili depolama alanında oluşturulan yerel yedekleme dosyası aracılığıyla kurtarabiliyor. Destek dışı kalan cihazlarda uygulamayı kullanmaya devam edebilmek için işletim sisteminin güncellenmesi veya yeni bir cihaza geçiş yapılması gerekiyor.

Apple ekosistemindeki cihazlar için mevcut gereksinimlerde bir değişiklik yapılmadı. Uygulama, iOS 15.1 ve iPadOS 15.1 ile bu sürümlerin üzerindeki işletim sistemine sahip tüm iPhone ve iPad modellerinde çalışmaya devam edecek.

ESKİ NESİL İŞLETİM SİSTEMLERİNDEN ÇIKARILDI

WhatsApp, eski işletim sistemlerine yönelik desteğin sonlandırılmasını, uygulamaya eklenen yeni teknik özelliklerin güncel sistem yeteneklerine ihtiyaç duymasıyla gerekçelendiriyor. Platformun son olarak, kullanıcıların mevcut programdan çıkmadan mesajlara erişebilmesini sağlayan ve bildirim arayüzündeki özel bir butonla aktif edilen "bildirim baloncukları" özelliği üzerinde çalıştığı bildirilmişti. Şirket, bu ve benzeri yeni fonksiyonların çalışabilmesi için eski nesil işletim sistemlerinin destek listesinden çıkarıldığını belirtti.