Dünyaca ünlü anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek ve bir dönemin vazgeçilmez platformu MSN Messenger’ı akıllara getirecek yepyeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

iOS platformu için geliştirilen bu yeni adımla birlikte, artık rehberinizdeki kişilerin çevrim içi olup olmadığını kontrol etmek için sohbet odalarına tek tek giriş yapma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Uygulama, tüm aktif kullanıcıları tek bir merkezi ekranda listelemeyi hedefliyor.

AKTİF KİŞİLER TEK EKRANDA

WABetaInfo tarafından iOS için yayımlanan 26.20.10.70 beta sürümünde keşfedilen bu yeni kişi merkezi, henüz test kullanıcılarına bile sunulmamış erken aşamadaki bir geliştirme süreci olarak dikkat çekiyor.

Mevcut sistemde bir kullanıcının uygulamada olup olmadığını anlamak için sohbet ekranını açmak gerekirken, yeni güncelleme ile birlikte yakın zamanda aktif olan ya da o an çevrim içi olan herkes özel bir liste üzerinden takip edilebilecek. Bu yenilikle beraber, o sırada uygulamada aktif olan kişilerin profil fotoğraflarının yanında belirgin yeşil bir nokta yer alacak.

ÇOK FONKSİYONLU YENİ KİŞİ MERKEZİ

Geliştirilmekte olan bu yeni arayüz sadece kimin çevrim içi olduğunu göstermekle kalmayacak, aynı zamanda çok yönlü bir yönetim paneli işlevi görecek. Kullanıcıların sıkça iletişim kurduğu favori kişileri listenin en üstünde yer alarak erişimi kolaylaştıracak.

Bunun yanı sıra rehbere yeni birini eklemek, isim veya çevrim içi durumuna göre sıralama yapmak ve liste içinde arama gerçekleştirmek de aynı ekran üzerinden mümkün olacak. Kullanıcılar dilerlerse telefon numarası yazarak, dilerlerse de hızlıca QR kod taratarak sisteme yeni kişi tanımlayabilecekler.

"HERKES BENİM ÇEVRİM İÇİ OLDUĞUMU GÖREBİLECEK Mİ?"

Bu yeni özelliğin duyulmasıyla akıllarda oluşan en büyük soru işaretine karşı WhatsApp, mevcut güvenlik politikasından taviz vermiyor. Kullanıcıların kişisel alanlarına saygı duyan platform, yeni arayüzde de mevcut son görülme ve çevrim içi gizlilik tercihlerini esas alacak.

Kendini gizlemeyi seçen, çevrim içi bilgisini tamamen kapatan ya da sadece belirli kişilere açan kullanıcılar, bu yeni kişi merkezinde iradeleri dışında görünür olmayacaklar.