

WhatsApp, kullanıcıların rehberlerinde bulunan kişilerin doğum günlerini takip etmelerini kolaylaştıracak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Android sürümünde geliştirilen sistem sayesinde, doğum günü yaklaşan kişiler için uygulama içinden otomatik hatırlatmalar gönderilecek. Böylece kullanıcılar, önemli günleri kaçırmadan kutlama yapabilecek.

Meta çatısı altındaki WhatsApp, daha önce bazı ülkelerde yürürlüğe giren yaş doğrulama düzenlemeleri kapsamında kullanıcılardan doğum tarihi bilgisi istemeye başlamıştı. İlk etapta yalnızca yasal yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla toplanan bu bilgiler, şimdi kullanıcı deneyimini geliştirecek yeni bir özelliğin temelini oluşturuyor.

Şirket, doğum günü hatırlatmalarıyla kullanıcıların arkadaşları ve aile bireyleriyle olan iletişimini daha güçlü hale getirmeyi amaçlıyor.

HARİCİ TAKVİM UYGULAMALARINA GEREK KALMAYACAK

Yeni sistem sayesinde kullanıcıların doğum günü takibi için ayrı bir takvim veya hatırlatma uygulaması kullanmasına ihtiyaç kalmayacak. WhatsApp, rehberde kayıtlı kişilerin doğum günlerini uygulama içerisinde listeleyebilecek ve günü geldiğinde otomatik bildirim gönderecek.

Özellikle yoğun iş temposu nedeniyle özel günleri unutabilen kullanıcılar için bu özelliğin önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor.

ÖZELLİĞİN ÇALIŞMASI VERİ PAYLAŞIMINA BAĞLI OLACAK

Doğum günü bildirimlerinin çalışabilmesi için rehberde bulunan kişilerin doğum tarihi bilgilerini WhatsApp hesaplarına eklemiş olmaları gerekiyor. Bilgisini paylaşmayan kullanıcılar için sistem herhangi bir hatırlatma oluşturmayacak.

Bu nedenle özelliğin kapsamı, kullanıcıların doğum tarihi bilgilerini paylaşma oranına göre zaman içinde genişleyebilecek.

GİZLİLİK AYARLARI İÇİN YENİ DÜZENLEMELER BEKLENİYOR

Mevcut geliştirme sürümünde doğum tarihi bilgilerinin kimler tarafından görülebileceğine ilişkin özel bir gizlilik seçeneği bulunmuyor. Ancak özelliğin resmi olarak yayınlanmasından önce WhatsApp'ın, kullanıcıların bu bilgiyi kimlerle paylaşacağını belirleyebileceği yeni gizlilik ayarlarını devreye alması bekleniyor.

Bu sayede kullanıcılar kişisel verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilecek.

ÇIKIŞ TARİHİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Doğum günü hatırlatma sistemi şu anda Android platformu için geliştirme ve test aşamasında bulunuyor. WhatsApp, özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağına ilişkin resmi bir tarih paylaşılmadı.