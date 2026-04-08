WhatsApp, son dönemde büyük ilgi gören "Kanallar" özelliğini bir adım öteye taşıyarak içerik üreticileri için yeni bir ekosistem kuruyor. Platform, kullanıcıların belirli kanallara ücret karşılığında abone olabileceği ve bu sayede özel içeriklere erişebileceği bir yapı üzerinde çalışıyor. Bu yeni modelle birlikte kanal sahipleri, diledikleri paylaşımları yalnızca ücretli abonelerine özel hale getirebilecek.

INSTAGRAM BENZERİ BİR YAPI KURULUYOR

Meta çatısı altında yer alan WhatsApp’ın bu yeni hamlesi, Instagram’daki mevcut abonelik sistemine benzer bir işleyişe sahip olacak. Sistem kapsamında abonelik sayıları şeffaf bir şekilde paylaşılarak, kullanıcıların bir kanala abone olmadan önce o kanalın popülaritesi ve topluluğu hakkında fikir sahibi olması hedefleniyor.

ÜCRETSİZ KULLANIM DEVAM EDECEK

Yeni özelliğin kullanıcı deneyimini kısıtlamayacağı belirtiliyor. WhatsApp’ın mevcut ücretsiz kanal yapısı korunmaya devam ederken, ücretli içerikler tamamen isteğe bağlı bir seçenek olarak sunulacak. Böylece kullanıcılar, diledikleri kanalları hiçbir ücret ödemeden takip etmeyi sürdürebilecek; yalnızca özel içerik talep ettikleri kanallar için ödeme yapmayı tercih edecek.

TEST SÜRECİ VE KADEMELİ YAYIN

Şu an için test aşamasında olan bu özelliğin, yapılacak geliştirmelerin ardından kademeli olarak dünya genelindeki tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Bu adım, WhatsApp’ın içerik üreticilerini platformda daha aktif tutma ve daha geniş bir dijital ekosistem oluşturma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.