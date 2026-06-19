Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik yeni ücretli abonelik paketi "Plus"ı Türkiye'de kullanıma açtı.

Sistemle birlikte uygulamanın Türkiye fiyatlandırması ve kullanıcılara sunacağı premium özelliklerin detayları netleşti. Platform, yeni modeli denemek isteyen kullanıcılara ilk etapta 30 günlük ücretsiz bir deneme süresi tanıyor.

WHATSAPP PLUS TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Yeni abonelik modelinin küresel pazardaki aylık ücreti 2,99 dolar olarak belirlenirken, Türkiye’deki kullanıcılar için yerel fiyatlandırma uygulandı. WhatsApp Plus'ın Türkiye'deki aylık abonelik bedeli 41,99 TL olarak açıklandı.

Uygulama, kullanıcıların sistemi risk almadan test edebilmesi için 30 günlük ücretsiz deneme dönemi sunuyor. Bu süre zarfında kullanıcılar premium özelliklerin tamamını deneyimleyebiliyor ve diledikleri an herhangi bir ücret ödemeden aboneliklerini iptal edebiliyor.

GÖRSEL KİŞİSELLEŞTİRME VE YENİ ÇIKARTMA PAKETLERİ

WhatsApp Plus paketi, ağırlıklı olarak uygulamanın arayüzünü değiştirmeye yönelik yenilikler barındırıyor. Aboneliği başlatan kullanıcılar;

Uygulamanın genel görünümünü ve ana ekran simgesini değiştirebiliyor,

Sohbet ekranlarını kendi tercihlerine göre özelleştirebiliyor,

Yalnızca premium abonelere açık olan hareketli ve animasyonlu çıkartma paketlerine erişim sağlayabiliyor.

SOHBET YÖNETİMİNDE YENİ DÖNEM

Yeni abonelik sistemi, görsel değişikliklerin yanı sıra mesajlaşma trafiğini yönetmeyi kolaylaştıran işlevsel özellikler de sunuyor. Bu kapsamda öne çıkan yenilikler şunlar:

Sohbet Sabitleme Limiti: Standart sürümde 3 olan sohbet sabitleme sınırı, Plus aboneleri için 20’ye yükseltiliyor.

Kişiselleştirilmiş Bildirimler: Kullanıcılar, belirledikleri kişi veya gruplara özel bildirim sesleri atayabiliyor.

Kategori Yönetimi: Sohbet listeleri, daha düzenli bir görünüm için farklı kategorilere ayrılarak sınıflandırılabiliyor.

WhatsApp Plus abonelik modelinin, Türkiye'deki kullanıcılara aşamalı olarak dağıtılmaya başlandığı ve kısa süre içinde herkes için erişilebilir olacağı belirtiliyor.