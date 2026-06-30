Bugüne kadar yalnızca telefon numarası eşleştirmesiyle çalışan WhatsApp, radikal bir sistem değişikliğine gidiyor.

Yeni dönemde platform içindeki kişi ve gruplarla iletişim kurmak için telefon numarası paylaşma zorunluluğu ortadan kalkacak. Kullanıcılar, belirledikleri benzersiz kullanıcı adları üzerinden birbirleriyle mesajlaşabilecek.

Gizlilik ve güvenlik standartlarını artırmayı hedefleyen bu özelliğin, yıl içinde kademeli olarak tüm hesaplar için aktif edilmesi planlanıyor.

WhatsApp, küresel ölçekteki yoğun talep nedeniyle isim çakışmalarını engellemek adına ilk aşamada rezervasyon sistemini devreye alıyor. Bu hafta başlayacak süreçle birlikte kullanıcılar, tercih ettikleri isimleri önceden ayırtma hakkına sahip olacak.

Her kullanıcı adının diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi benzersiz olması gerekecek. Şirket, kullanıcıların uygun ve boşta olan isimleri daha rahat bulabilmesi için sisteme bir "kullanıcı adı oluşturucu" entegre edeceğini de bildirdi.

GÜVENLİK İÇİN "KULLANICI ADI ANAHTARI" GELİYOR

Yeni sistemle birlikte platforma ek gizlilik katmanları da dahil ediliyor. Kullanıcılar, kendilerine kullanıcı adı üzerinden kimlerin ulaşabileceğini doğrudan ayarlar bölümünden kısıtlayabilecek.

Ayrıca, yabancı kişilerin doğrudan mesaj atmasını engellemek adına isteğe bağlı bir "kullanıcı adı anahtarı" (pin/şifre) oluşturulabilecek. Özellik aktif olsa dahi, bir kişi veya işletmeye ilk kez mesaj gönderildiğinde kullanıcı adı karşı tarafa otomatik olarak yansıtılmayacak.

WHATSAPP KULLANICI ADI NASIL ALINIR?

Kullanıcı adını önceden rezerve etmek ve ayırtmak isteyenlerin izlemesi gereken adımlar şunlardır:

-WhatsApp uygulamasını güncelleyin ve açın.

-Ayarlar menüsüne giriş yapın.

-Hesap bölümüne tıklayın.

-Ekranda beliren Kullanıcı Adı sekmesini seçerek istediğiniz ismi ayırtın.

Not: WhatsApp, rezervasyon sürecinin ardından kullanıcı adı özelliğini önümüzdeki aylarda tüm dünyada kademeli olarak genel kullanıma sunacağını açıkladı.