Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, uzun süredir beklenen "Misafir Sohbet" özelliğini iOS ve web beta kullanıcıları için test etmeye başladı. Yeni sistem sayesinde, artık bir WhatsApp hesabına sahip olmayan kişiler de kendilerine gönderilen özel bir davet bağlantısı üzerinden platforma dahil olabiliyor.

10 GÜN KAPALI KALINCA İNAKTİF OLUYOR

Uçtan uca şifreleme teknolojisiyle korunan bu yeni özellik, misafir kullanıcılar için geçici bir kimlik oluşturarak güvenli iletişimi mümkün kılıyor. Davet edilen kişi, herhangi bir kayıt işlemi gerçekleştirmeden sadece isim belirleyerek sohbet sürecine katılabiliyor.

Ancak güvenlik ve sadelik ön planda tutulduğu için bu sohbetler, 10 gün boyunca inaktif kalması durumunda otomatik olaraksonlandırılıyor.

KULLANIM ŞARTLARI ORTAYA ÇIKTI

Henüz geliştirme aşamasında olan özellik, şu an için yalnızca temel metin mesajlaşmasına odaklanıyor. Misafir kullanıcılar; grup sohbetleri, sesli mesajlar, medya paylaşımı ve görüntülü aramalar gibi gelişmiş fonksiyonları kullanamıyor.

Ayrıca sohbetteki isimlerinin yanında yer alan "(Misafir)" etiketiyle kayıtlı kullanıcılardan ayırt ediliyorlar. Bu hamle, WhatsApp'ın kullanıcı tabanını genişletirken hızlı ve geçici iletişim ihtiyaçlarına pratik bir çözüm sunma stratejisi olarak değerlendiriliyor.