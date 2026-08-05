Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ta yaşanan teknik sorun, çok sayıda kullanıcının hesaplarının aniden askıya alınmasına neden oldu. Herhangi bir işlem yapmadıklarını belirten kullanıcılar, hesaplarının otomatik olarak incelemeye alındığını ifade ederek yaşadıkları mağduriyeti sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı.

META SORUNU DOĞRULADI

Kısa sürede geniş kitleleri etkileyen sorunla ilgili WhatsApp'ın çatı şirketi Meta'dan açıklama geldi. Şirket, TechCrunch'a yaptığı değerlendirmede teknik aksaklığın farkında olduklarını belirterek, etkilenen kullanıcıların hesaplarına yeniden erişebilmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

KULLANICILAR HİÇBİR İHLAL YAPMADIKLARINI SÖYLÜYOR

Özellikle X ve Threads platformlarında paylaşım yapan birçok kullanıcı, herhangi bir kural ihlalinde bulunmamalarına rağmen WhatsApp hesaplarının erişime kapatıldığını aktardı. Kullanıcılara gösterilen bilgilendirme ekranında, hesap hareketleri ile cihaz bilgilerinin hizmet şartlarına uygunluğunun kontrol edildiği, inceleme sürecinin ise çoğunlukla 24 saat içinde tamamlandığı yönünde bir bilgilendirme yapıldığı görüldü.

MİLYARLARCA KULLANICI ETKİLENEBİLİR

Aylık 3 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip WhatsApp'ta yaşanan sınırlı çaplı teknik problemler bile kısa sürede binlerce kişiyi etkileyebiliyor. Hesaplarına erişemeyen kullanıcılar, günlük iletişimlerinin aksadığını, iş görüşmeleri ve önemli yazışmalarının yarıda kaldığını belirterek yaşanan durumdan şikâyet etti.

Meta, hesapların yanlışlıkla askıya alınmasına yol açan teknik sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıklasa da, problemin hangi ülkeleri veya bölgeleri etkilediğine ilişkin bilgi paylaşmadı. Şirket ayrıca kaç hesabın bu durumdan etkilendiğini, güvenlik sistemlerinde hangi teknik aksaklığın yaşandığını ve sorunun tamamen giderilip giderilmediğini de henüz açıklamadı.