Dünyanın en yaygın kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcı güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir yenilik sunuyor. Dijital dolandırıcılık vakalarının artmasıyla birlikte, video aramalarında yapılan değişiklikle, kullanıcıların güvenliği daha da sağlamlaştırılacak.

VİDEO ARAMALARINDA YENİ ÖZELLİK

WhatsApp, video aramalarında kameranın otomatik olarak açılmaması gerektiğini belirterek, kullanıcılarının gelen aramaları kabul etmeden önce kameralarını açıp açmama konusunda tamamen kontrol sahibi olmalarını sağlıyor. Bu özellik, dolandırıcıların kullanıcıları zorla video görüşmelerine dahil etme girişimlerini önemli ölçüde engelleyecek. Bu yeni güvenlik önlemi, Google Meet ve Microsoft Teams gibi platformlarda bulunan benzer bir işlevin WhatsApp’a entegre edilmesiyle hayata geçti.

UPİ LİTE ÖZELLİĞİ

WhatsApp ayrıca kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına, ödeme süreçlerine de dokundu. Uygulama, küçük miktarlardaki ödemeleri daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapmak için "UPI Lite" adlı bir sistem üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu sistem sayesinde, kullanıcılar PIN girmeye gerek kalmadan, anında ödeme gerçekleştirebilecek. Bu, özellikle günlük işlemleri hızlandırarak kullanıcıların platformu daha verimli kullanmasına olanak sağlayacak.

YENİ ARAYÜZÜ

WhatsApp, ayrıca Meta AI entegrasyonu ile daha kişiselleştirilmiş bir mesajlaşma deneyimi sunmayı hedefliyor. Yeni arayüzde yer alacak akıllı özellikler arasında otomatik ses modu ve önerilen mesaj başlatıcıları gibi fonksiyonlar bulunacak. Bu yenilikler, WhatsApp’ı daha hızlı, verimli ve kullanıcı dostu bir platform haline getirecek.

WhatsApp, özellikle dijital dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir adım atmış durumda. Kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini koruma adına bu güncellemeler, platformu daha güvenli bir hale getiriyor. Ancak, bu yeni özelliklerin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı konusunda WhatsApp’tan henüz net bir açıklama gelmedi.