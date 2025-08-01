WhatsApp, iOS için yayınladığı son beta güncellemesiyle dikkat çeken yeni profil fotoğrafı özelliklerini test etmeye başladı. Meta’nın uygulamaları arasında entegrasyonu güçlendiren bu yenilik, kullanıcıların Facebook ve Instagram’daki profil fotoğraflarını doğrudan WhatsApp’a aktarmasına imkân tanıyor.

İlk olarak Android beta sürümünde (2.25.21.23) görülen özellik, şimdi de iOS beta (25.21.10.74) kullanıcılarının deneyimine sunuldu. Bu adım, Meta’nın uygulamaları arasında daha tutarlı bir kullanıcı deneyimi yaratma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Daha önce WhatsApp kullanıcıları, Facebook veya Instagram’daki fotoğraflarını profillerine eklemek için zahmetli bir süreçten geçiyordu. Fotoğrafı bulmak, indirmek veya ekran görüntüsü almak, ardından WhatsApp’a dönüp manuel olarak kırpmak gerekiyordu.

BİRBİRİNE ENTEGRE OLACAK

Yeni özellikle birlikte bu süreç ortadan kalkıyor. Profil fotoğrafı değiştirme menüsüne eklenen “Facebook’tan İçe Aktar” ve “Instagram’dan İçe Aktar” seçenekleri sayesinde kullanıcılar, tek bir dokunuşla diğer platformlardaki güncel profil fotoğraflarını WhatsApp’a aktarabilecek.

Bu yenilik, dijital kimliğini tüm sosyal platformlarda tutarlı şekilde korumak isteyen kullanıcılar için büyük kolaylık ve zaman tasarrufu sağlayacak.