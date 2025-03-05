Meta'nın mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların sesli mesajlarla etkileşimini dönüştürecek yeni bir özelliği hayata geçirdi. Bu güncellemeyle, uzun sesli mesajlardan sıkılanlar için alternatif bir yöntem sunuluyor: otomatik transkripsiyon.

Bu yeni özellik, gelen sesli mesajları metne dönüştürerek kullanıcıların dinlemek yerine mesajları okumalarına imkan tanıyor. Gürültülü veya kalabalık bir ortamda bulunan ya da uzun sesli mesajları dinlemeye vakti olmayan kullanıcılar, artık konuşmaları daha hızlı bir şekilde takip edebilecek.

Transkriptler, doğrudan cihazda üretildiği için kullanıcıların gizliliği tam anlamıyla korunmuş olur. Her ne kadar transkriptler kusursuz olmasa da, arka plan gürültüsü gibi faktörler nedeniyle kelimelerin tanınmaması gibi küçük hatalar yaşanabilse de, bu özellik önemli bir yenilik olarak öne çıkıyor.

WhatsApp uygulamasında sesli mesaj transkripsiyonu nasıl etkinleştirilir?

WhatsApp'ta transkripsiyon özelliğini etkinleştirmek son derece basittir. Öncelikle uygulamanın en güncel sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Güncellemenin ardından kullanıcıların, Ayarlar menüsüne gidip Sohbetler sekmesini seçmeleri, ardından Sesli Mesaj Transkriptleri seçeneğine tıklamaları gerekiyor. Burada, özelliği etkinleştirip devre dışı bırakabilir ve ayrıca transkriptlerin hangi dilde görüntüleneceğini seçebilirsiniz. Mevcut diller ise İspanyolca, İngilizce, Portekizce ve Rusça olarak belirlenmiş durumda.

Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, WhatsApp, seçilen dillerdeki sesli mesajların dökümünü otomatik olarak oluşturmaya başlayacak. Özellik devre dışı bırakıldığında ise transkript üretimi duracak, ancak sesli mesajlar gönderilmeye devam edecektir.

Bir sesli mesajı yazıya dökmek oldukça basittir. Yazıya dökmek istediğiniz sesli mesajın üzerine basılı tutarak, açılan menüden "Yazıya Dök" seçeneğini seçmeniz yeterli. Bu işlemle birlikte WhatsApp, sesli mesajı metne dönüştürerek kullanıcıya içeriği dinlemeden okuma imkânı sunar.

Sesin uzunluğuna göre birkaç saniye sürebilir

Ancak, transkripsiyonun anında gerçekleşmediğini unutmamak önemlidir. Sesin uzunluğu ve karmaşıklığına bağlı olarak, metnin görünmesi birkaç saniye sürebilir.

Eğer transkripti hemen göremezseniz, biraz beklemeniz gerekebilir. Özellik hızlı olması amacıyla tasarlanmış olsa da, her zaman anında tamamlanacağının garantisi yoktur.

WhatsApp, mesajlaşma deneyimini daha erişilebilir hale getirmek amacıyla bu transkripsiyon özelliğini kullanıma sundu; ancak bazı durumlarda "Transkript mevcut değil" hata mesajı görülebilir. Bunun birkaç olası nedeni vardır.

En yaygın sorunlardan biri, seçilen transkripsiyon dilinin, sesli mesajın diliyle uyumsuz olmasıdır. Örneğin, İspanyolca bir mesaj alırsanız ancak transkripsiyon dili İngilizce olarak ayarlanmışsa, metin oluşturulamayabilir.

Bir diğer neden ise arka plandaki gürültülerdir. Sesli mesajda anlaşılmasını zorlaştıran parazitler veya gürültüler varsa, transkripsiyon doğru şekilde yapılamaz veya hiç üretilemez.

Ayrıca, sesli mesajın dili desteklenmiyorsa, transkripsiyon yapılamaz. Bu nedenle, transkripsiyonun sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için dil ayarlarının doğru olduğundan emin olmanız önemlidir.

Yeni transkripsiyon özelliği, kullanışlı bir araç sunuyor ancak bazı sınırlamaları bulunuyor. Sesli mesaj transkriptleri her zaman doğru olmayabilir, özellikle mesajda arka plan gürültüsü veya güçlü aksanlar nedeniyle anlaşılması zor kelimeler veya ifadeler varsa.

Ayrıca, hızlı tempolu mesajlarda, metnin bazı bölümleri doğru bir şekilde yazıya dökülemeyebilir. Bu sınırlamalara rağmen, WhatsApp, özelliği geliştirmeye devam ediyor.

Bununla birlikte, toplantılarda, toplu taşımada veya gürültülü ortamlarda bulundukları için sesli mesajı o anda dinleyemeyen kullanıcılar için metin olarak okuma seçeneği önemli bir gelişme sunuyor.