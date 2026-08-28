Meta bünyesinde yer alan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, hesap doğrulama ve güvenlik süreçlerinde değişikliğe gitti. Platform; şifre anahtarları (passkey), iki adımlı doğrulama sistemi ve rehberde kayıtlı olmayan aramalara ilişkin yeni işlevleri iPhone ve Android kullanıcılarına sunmaya başladı.

WhatsApp, daha önce tek bir cihazla sınırlı olan passkey (şifre anahtarı) özelliğinde güncelleme yaptı.

Çoklu Cihaz: Kullanıcılar artık hem iOS hem de Android cihazlarında birden fazla şifre anahtarını hesaplarına ekleyebiliyor.

Doğrulama Yöntemi: Sistem; parmak izi, Face ID veya ekran kilidi gibi cihaz güvenlik adımlarını kullanıyor. Doğrulama yapılmadan sohbetlere erişilemiyor.

Erişim Yolu: Özellik, Ayarlar > Hesap > Şifre anahtarları (Passkeys) menüsünden yönetiliyor.

STANDART 6 HANELİ PIN YAPISI DEĞİŞTİRİLDİ

İki adımlı doğrulama sisteminde daha önce kullanılan standart 6 haneli PIN yapısı değiştirildi.

Yeni Format: Kullanıcılar artık 6 haneli PIN yerine harf, rakam ve özel karakter içeren daha uzun şifreler belirleyebiliyor.

Amaç: Yeni şifre yapısı ile hesapların üçüncü kişilerce tahmin edilerek ele geçirilme riskinin azaltılması hedefleniyor.

BİLİNMEYEN NUMARALAR İÇİN EK BİLGİ EKRANI

Güncelleme kapsamındaki üçüncü yenilik Android kullanıcılarına sunuldu. Rehberde ekli olmayan bir numaradan arama geldiğinde ekranda ek bilgiler yer alacak.

Gösterilen Bilgiler: Arayan numaranın kayıtlı olduğu ülke ve kullanıcı ile aynı WhatsApp gruplarında bulunup bulunmadığı ekranda görüntülenecek.

Kullanım Amacı: Bu ekran, şüpheli veya tanınmayan aramalarda kullanıcının yanıt verme kararını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

WhatsApp, mesajların varsayılan uçtan uca şifreleme ile korunmaya devam ettiğini bildirdi.