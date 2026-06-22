Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı bulunan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platform içi deneyimi özelleştirmek isteyenlere yönelik yeni bir adım attı.

Çatı şirket Meta bünyesinde geliştirilen resmi WhatsApp Plus abonelik modeli, Türkiye'de kullanıma resmen sunuldu. Kullanıma sunulan yeni model, temel mesajlaşma özelliklerini ücretsiz olarak korurken, uygulamayı daha işlevsel hale getirmek isteyen kullanıcılara ek araçlar sağlıyor.

WHATSAPP PLUS TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Küresel pazarda aylık 2,99 dolar fiyat etiketiyle duyurulan abonelik modeli için Türkiye’deki kullanıcılara yerel fiyatlandırma uygulandı. Sektör kaynaklarından elde edinilen bilgilere göre WhatsApp Plus'ın Türkiye'deki aylık abonelik bedeli 41,99 TL olarak belirlendi.

30 GÜNLÜK ÜCRETSİZ DENEME SÜRESİ SUNULDU

Sistemin test edilebilmesi amacıyla kullanıcılara 30 günlük ücretsiz deneme süresi sunuluyor. Kullanıcılar bu süre zarfında tüm premium özelliklerden faydalanabiliyor ve istedikleri an herhangi bir ücret ödemeden aboneliklerini iptal edebiliyor.

WHATSAPP PLUS ÖZELLİKLERİ NELER?

Standart sürüme göre daha esnek bir kullanım alanı sunan resmi WhatsApp Plus paketi, şu yenilikleri beraberinde getiriyor:

Sohbet sabitleme limiti: Standart sürümde sınırlı olan sohbet sabitleme özelliği, Plus aboneliğinde 20 sohbete kadar yükseltiliyor.

Görsel özelleştirme: Uygulamanın genel renk temaları, ikon görünümleri ve arayüz stilleri kişisel tercihlere göre değiştirilebiliyor.

Özel bildirim ve sesler: Sohbet listelerindeki farklı kişi veya gruplar için özel uyarılar, temalar ve zil sesleri tanımlanabiliyor.