Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik adımlarına bir yenisini daha ekliyor. Android için yayınlanan 2.25.21.12 numaralı beta sürümle birlikte, platformun "Hızlı Özet" adlı yapay zekâ destekli yeni özelliği gün yüzüne çıktı.

WhatsApp’ın geliştirdiği bu yeni özellik, özellikle çok sayıda aktif sohbeti bulunan ve mesajlara yetişmekte zorlanan kullanıcıları hedefliyor. Kullanıcılar, ana ekran üzerinden beş adede kadar sohbet seçerek “Hızlı Özet” ikonuna dokunacak ve yapay zekâ, bu sohbetlerdeki okunmamış mesajları kısa ve öz bir biçimde özetleyecek.

Bu sayede her sohbeti tek tek açmaya gerek kalmadan, genel konuşma akışı hakkında hızlıca fikir sahibi olunabilecek. WhatsApp, daha önce sadece tek bir sohbete özel özetleme özelliğini test etmişti; ancak bu kez çoklu sohbetleri kapsayan daha kapsamlı bir çözüm sunuluyor.

TAMAMEN İSTEĞE BAĞLI OLACAK

“Hızlı Özet” özelliği, WhatsApp’ın diğer yapay zekâ araçlarında olduğu gibi tamamen isteğe bağlı olacak. Varsayılan olarak devre dışı bırakılan bu özellik, kullanıcı tarafından manuel olarak aktif hâle getirilebilecek. Böylece kullanıcılar verileri üzerindeki kontrolü ellerinde tutmaya devam edecek.