Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, grup sohbetlerindeki maksimum katılımcı sınırını 1.024'ten 1.500'e yükseltti.

WABetaInfo'nun paylaştığı bilgilere göre, Android ve iOS cihazlarda uygulamanın güncel sürümlerini kullanan hesaplar için kademeli olarak devreye alınmaya başlanan bu yenilik, önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara ulaşacak.

Hem standart grupları hem de Topluluklar altındaki grup sohbetlerini kapsayan düzenleme sayesinde mevcut gruplara 476 yeni üye daha eklenebilecek. 2.000 üye sınırı bulunan Topluluk duyuru gruplarını etkilemeyen bu kapasite artışından faydalanmak için grup yöneticilerinin herhangi bir ekstra ayar yapmasına gerek kalmazken, uygulamanın güncel tutulması yeterli oluyor.

2016'DA 100 KİŞİYLE SINIRLIYDI

2016 yılından önce 100 kişiyle sınırlı olan grup kapasitesini yıllar içinde sırasıyla 256, 512 ve 2022'de 1.024'e çıkaran platform, bu hamleyle kalabalık aileler, okul toplulukları ve geniş iş ekipleri için iletişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.