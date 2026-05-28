İnternet ortamında açıkça paylaşılan gerçek avukatların fotoğraflarını, isimlerini ve baro sicil numaralarını kopyalayan dolandırıcılar, bu bilgilerle vatandaşlara ulaşıyor. Karşılarında resmi bir muhatap olduğunu gören kişiler ise ilk andan itibaren kurulan bu güven tuzağına düşüyor.

"DAVA AÇILMASIN" DİYE IBAN GÖNDERİYORLAR

Sürecin devamında dolandırıcılar, kurbanları üzerinde yoğun bir zaman baskısı ve korku imparatorluğu kuruyor. Vatandaşlara, haklarında uydurma bir adli soruşturma olduğunu ve eğer ödeme yapılmazsa hapis cezası ya da itibar kaybı yaşayacaklarını söylüyorlar.

Peş peşe gelen telefonlar ve mesajlar nedeniyle panikleyen vatandaşlar, adli sürecin büyümesini engellemek amacıyla WhatsApp üzerinden kendilerine iletilen IBAN hesaplarına binlerce lira gönderiyor. Mağduriyet ise genellikle para hesaba geçip dolandırıcılar ortadan kaybolduğunda anlaşılıyor.

RESMİ KURUMLAR MESAJLA PARA İSTEMEZ!

Yaşanan bu mağduriyetlerin sayısının artmasının ardından uzmanlar, yasal adli süreçlerin işleyiş kurallarını hatırlatıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir resmi hukuki süreç, dava açılması veya uzlaştırma aşaması WhatsApp ya da SMS gibi kanallar üzerinden yürütülemez. Resmi tebligatların yalnızca e-Devlet, UYAP ve PTT üzerinden ıslak imzalı olarak vatandaşa ulaştırılacağını belirten uzmanlar, hiçbir yasal hukuk bürosunun mesajla IBAN göndererek para talep etmeyeceğinin altını çiziyor.

BÖYLE BİR MESAJ ALIRSANIZ NE YAPMALISINIZ?

Hukuki çerçeveden bakıldığında, belirli bir ödeme yapılmadığı takdirde kişiyi yakın çevresine rezil etmekle tehdit etmek hukuki bir uzlaşma değil, doğrudan bir şantaj suçudur.

Uzmanlar, bu tarz bir durumla karşılaşan vatandaşların kesinlikle panik yapmaması ve ödeme gerçekleştirmemesi gerektiğini vurguluyor. Yapılması gereken en doğru hamle; gelen tüm mesajları, ses kayıtlarını ve ekran görüntülerini silmeden delil olarak saklamak ve vakit kaybetmeden en yakın adliyeye giderek suç duyurusunda bulunmaktır.