Gün içinde iş veya sosyal hayat koşturmacasında WhatsApp'tan gelen bir telefon numarasını seçip "Kopyala" demek son derece pratik bir yöntem. Ancak siber güvenlik uzmanlarına göre bu masum alışkanlık, dolandırıcıların iştahını kabartan en büyük boşluklardan biri.

Uzmanlar, mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletilen bazı metinlerin içine görünmez kodlar veya gizli biçimlendirme karakterleri entegre edilebildiğini belirtiyor. Siz numarayla birlikte bu gizli metni kopyaladığınızda, telefonunuzun "panosuna" (clipboard) eklenen veri sadece 10 haneli bir telefon numarası olmuyor.

SİBER GÜVENLİK UZMANLARI UYARDI: PANO GEÇMİŞİ HEDEFTE

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan siber güvenlik araştırmacıları, akıllı telefonlardaki Pano (Clipboard) veri ihlallerine dikkat çekiyor:

"Kullanıcılar WhatsApp'tan bir numarayı kopyaladıklarında, cihazın panosuna erişim yetkisi olan üçüncü taraf uygulamalar veya cihaza sızmış zararlı yazılımlar bu hareketliliği anında tespit edebiliyor. Daha da tehlikelisi, kopyalanan metin içerisinde yer alan kodlar, rehber erişim yetkisi olan diğer uygulamaları tetikleyerek adres defterinizdeki tüm verilerin dışarı sızdırılmasına yol açabiliyor."

Uzmanlar ayrıca, dolandırıcıların sıklıkla kullandığı "Zero-Click" (Tıklamasız) veya arka plan script'leri ile rehbere kaydedilen bu numaraların, telefonun varsayılan arama ve mesajlaşma servislerinde güvenlik açığı yaratabileceğini vurguluyor.

Sadece Verileriniz Değil, Banka Hesaplarınız da Risk Altında!

Numarayı kopyalayıp rehbere kaydettiğinizde farkında olmadan korsanların hazırladığı olta (phishing) ağına düşebilirsiniz. Kopyalanan numara ile birlikte cihaza taşınabilecek zararlı kod dizilimleri;

-Cihazınızdaki SMS onay kodlarını ele geçirebilir,

-Mobil bankacılık uygulamalarının arkasında çalışan güvenlik katmanlarını aşabilir,

-Rehberinizdeki kişilere sizin adınıza otomatik dolandırıcılık mesajları gönderebilir.

BU TEHLİKEDEN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALISINIZ?

Peki, WhatsApp'tan gelen numaraları güvenli bir şekilde rehbere kaydetmenin yolu nedir? Uzmanlar şu altın kurallara dikkat çekiyor:

Doğrudan Kopyalamayın, Manuel Yazın: Yabancı bir numarayı rehberinize eklerken mesaj metninden kopyalamak yerine numarayı bakarak arama ekranına manuel (elle) yazın.

WhatsApp'ın Kendi "Kişi Ekle" Özelliğini Kullanın: Sohbet ekranının üst kısmında yer alan numaraya tıklayıp WhatsApp'ın sunduğu "Kişilere Ekle" veya "Yeni Kişi Oluştur" seçeneğini kullanın. Bu yöntem, cihazın panosunu devre dışı bıraktığı için risk oluşturmaz.

Pano İzinlerini Sınırlandırın: Cihazınızın ayarlar bölümünden uygulamaların "Pano/Clipboard" okuma izinlerini kısıtlayın (özellikle iOS ve güncel Android sürümlerinde pano okuma bildirimlerini açık tutun).

Güvenlik Yazılımı Kullanın: Telefonunuzda güncel ve güvenilir bir mobil antivirüs programı bulundurmayı ihmal etmeyin.