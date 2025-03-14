WhatsApp, dijital dolandırıcılık olaylarının artması üzerine yeni bir güvenlik önlemi aldı. "Dijital tutuklama" olarak bilinen dolandırıcılık yöntemi, sahte kolluk kuvvetlerinin kullanıcıları suçlamalarla korkutarak para transferi yapmaya zorladığı bir scam türüdür.

Bu tür dolandırıcılıkların önüne geçmek amacıyla, WhatsApp video aramalarında kamera açılmadan önce kullanıcıya bir seçenek sunacak.

Yeni güncellemeye göre, WhatsApp üzerinden gelen video aramalarında kamera otomatik olarak açılmayacak.

Kullanıcılar, aramayı kabul etmeden önce kameralarını açıp kapatma seçeneğine sahip olacak. Bu değişiklik, istemedikleri görüntülü konuşmalara katılma riskini ortadan kaldırarak dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçecek.

GOOGLE MEET VE MİCROSOFT TEAMS ÖZELLİKLERİ WHATSAPP'A ENTEGRE EDİLDİ

WhatsApp, video aramalarıyla ilgili bu yeni güvenlik özelliğini, daha önce Google Meet ve Microsoft Teams gibi platformlarda bulunan bir işlevi uygulamaya alarak ekliyor. Bu sayede kullanıcılar, aramaları kabul etmeden önce kameralarını kontrol edebilecek.

Özellikle dolandırıcılık amacıyla yapılan video aramaları engellemek, WhatsApp’ın hedeflediği öncelikler arasında yer alıyor.

WhatsApp, yalnızca güvenlik değil, kullanıcı deneyimini geliştirecek yeni özellikler de sunuyor. Platform, küçük miktarlardaki ödemelerin kolayca yapılabilmesini sağlayacak "UPI Lite" adlı bir sistem üzerinde çalıştığını açıkladı.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, PIN girmeye gerek kalmadan hızlı bir şekilde ödeme yapabilecekler. Bu adım, uygulamanın finansal işlemlerini daha pratik hale getirecek.

META AL ENTEGRASYONU İLE YENİ KULLANICI ARAYÜZÜ GELİYOR

WhatsApp ayrıca, Meta AI entegrasyonu ile yeni bir kullanıcı arayüzü geliştirmeyi planlıyor. Bu yenilik, kullanıcıların deneyimini daha da kişiselleştirecek. Sistem, otomatik ses modu ve önerilen mesaj başlatıcıları gibi özelliklerle zenginleştirilecek. Böylece, WhatsApp daha hızlı ve verimli bir kullanım deneyimi sunmayı hedefliyor.

WhatsApp’ın bu güvenlik ve kullanıcı deneyimini geliştiren yeni özellikleri, dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu özelliklerin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Yine de, WhatsApp’ın kullanıcı güvenliği konusunda attığı bu adımlar, platformun daha güvenli bir mesajlaşma deneyimi sunmak için kararlı bir şekilde ilerlediğini gösteriyor.