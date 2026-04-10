Dünyanın en çok kullanan mesajlaşma uygulaması Whatsapp büyük bir dönüşümün eşiğinde. WhatsApp'ta artık sohbet listesinin görünümü değişecek, sosyal medya platformu görüntüsüne daha da yaklaşacak. Yenilikle beraber 'durum güncellemerleri' sohbet listesinin en üst kısmında görünecek.

YILLARDIR AYRI SEKMEDE KULLANILIYORDU

Dünya çapındaki teknoloji sitelerinde paylaşılan bilgilere göre yeni arayüzde durum güncellemelleri sohbetlerin üzerinde yer alacak ve yatay bir şerit olarak daha önplanda konumlanacak. En sık iletişim kurduğunuz kişiler en önlerde olmak üzere tüm durum güncellemeleri sohbet sıralamalarının yukarısında yer alacak.

REKLAM VURGUSU

Whatsapp'ın bu değişikliğinin iki sebepten ötürü yapıldığı öne sürülüyor. Birincisi, kullanıcıların Güncellemeler sekmesine gitme oranının düşük olması. İkincisi ise sohbet listesinin tepesinde, yani uygulamanın en çok trafik alan bölgesinde yer alması, ilerleyen dönemde bu aralara yerleştirilecek sponsorlu içerikler ve reklamlar için kıymetli bir alan yaratması.

Güncellemenin birkaç ay içinde cihazlara yayılması bekleniyor.