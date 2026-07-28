Meta tarafından duyurulan yeni özellikler, özellikle WhatsApp'ı bilgisayar üzerinden yoğun şekilde kullananlar için önemli kolaylıklar sunuyor. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, telefonlarına bağlı kalmadan WhatsApp Web üzerinden doğrudan iletişim kurabilecek.

GÖRÜŞMELER FARKLI CİHAZLARA AKTARILABİLECEK

Güncellemeyle birlikte görüşmelerin cihazlar arasında aktarılabilmesi de mümkün hale geliyor. Kullanıcılar, devam eden bir aramayı desteklenen cihazlar arasında kesintiye uğramadan sürdürebilecek.

Bu özellik sayesinde bir görüşme bilgisayar, akıllı telefon veya uyumlu başka bir cihaz üzerinden devam ettirilebilecek.

GRUP ARAMALARINA BEKLEME ODASI

WhatsApp, grup görüşmelerinin daha kontrollü şekilde gerçekleştirilmesi için bekleme odası özelliğini de kullanıma sundu. Bu sistemle birlikte katılımcılar, grup görüşmesine dahil edilmeden önce kontrol edilebilecek.

Özellikle çok sayıda kişinin katıldığı görüşmelerde kullanılabilecek özellik sayesinde aramaların daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

GÜRÜLTÜ ENGELLEME ÖZELLİĞİ GELDİ

Yeni güncellemenin dikkat çeken bir diğer yeniliği ise arka plan gürültüsünü azaltan özellik oldu. Bu sayede sesli ve görüntülü görüşmeler sırasında çevresel seslerin azaltılması ve iletişim kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Meta, yeni özelliklerle WhatsApp görüşmelerini farklı cihazlarda daha kesintisiz, esnek ve kullanışlı hale getirmeyi amaçlıyor.