Bilim insanları, yönlendiricilerin arkasına alüminyum folyo yerleştirerek Wi-Fi sinyalini güçlendirme yöntemini laboratuvar ortamında test etti. Dartmouth College araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, doğru açıyla şekillendirilmiş folyo kaplı yansıtıcıların sinyal gücünü hedeflenen yönde yüzde 50 oranında artırdığı, istenmeyen alanlardaki sinyal sızıntısını ise yüzde 75 oranında azalttığı tespit edildi.

Araştırma ekibinin lideri Yrd. Doç. Dr. Xia Zhou, çalışmada buruşturulmuş folyolar yerine "WiPrint" adlı bir algoritma tarafından odanın mimari yapısına göre özel olarak tasarlanan ve 3D yazıcıyla üretilen plastik kalıplar kullandıklarını açıkladı. Kalıpların üzeri alüminyum folyoyla kaplanarak yönlendirici antenlerinin arkasına yerleştirildi.

"SİMİT" ŞEKLİNDE YAYIYOR

Teknik detaylara ilişkin değerlendirmede bulunan Linksys Ürün Müdürü Eric Siu, standart yönlendirici antenlerinin sinyali her yöne 'simit' şeklinde yaydığını belirtti. Metal yüzeylerin radyo dalgalarını yansıtma prensibine dayanan yöntem, antenin arkasına giden enerjiyi yakalayarak ön tarafa yönlendiriyor.

Öte yandan Siu, pasif yansıtıcıların cihazın toplam çıkış gücünü artırmadığını, sadece mevcut enerjiyi tek bir noktada yoğunlaştırdığını vurguladı. ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) yönlendiricilerin belirli bir yöne gönderebileceği güç miktarına yasal sınırlar getirdiğini hatırlatan Siu, düzenleyici kısıtlamalar nedeniyle bu yöntemi resmi olarak önermediklerini ifade etti.

EV TİPİ KULLANIMDA KAZANÇ DAHA DÜŞÜK

Araştırma raporunda, hassas şekillendirilmiş kalıplar yerine elle bükülen folyo veya içecek kutusu gibi yöntemlerin laboratuvar sonuçlarıyla aynı performansı vermediği kaydedildi. Ev ortamında yapılan bireysel denemelerde sinyal artışının genellikle yüzde 10 ile 20 arasında kaldığı belirtildi.

Uzmanlar, yönlendiricinin tamamen folyoyla kaplanmasının cihazın ısınmasına ve ömrünün kısalmasına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca beton duvarlar ve metal aksamlar gibi fiziksel engellerin bulunduğu durumlarda folyo yansıtıcıların sınırlı etki gösterdiği; mesh sistemleri, beamforming destekli modern yönlendiriciler veya sinyal genişleticilerin daha kalıcı çözümler sunduğu ifade edildi.