Ev internetinde yaşanan yavaşlamanın nedeni modemlerdeki bir özellik olabilir. 2,4 GHz ve 5 GHz ağlarını tek isim altında birleştiren Akıllı Wi-Fi teknolojisi, bazı cihazların daha yavaş bağlantıya yönelmesine neden olabiliyor. Uzmanlar, modem ayarlarından bu özelliğin kapatılarak iki ağın birbirinden ayrılabileceğine dikkat çekiyor.

2,4 GHZ Mİ, 5 GHZ Mİ?

2,4 GHz bandı daha geniş kapsama alanı sunarken daha düşük hız sağlıyor. 5 GHz ise daha yüksek hız ve daha az parazit avantajına sahip. Bu nedenle modemden uzakta olan cihazlarda 2,4 GHz, modeme yakın cihazlarda ise 5 GHz daha verimli olabiliyor.

MODEM AYARLARINDAN DEĞİŞTİRİLEBİLİYOR

Bant Yönlendirme özelliğini kapatmak için tarayıcıya genellikle 192.168.1.1 yazılarak modem arayüzüne girilmesi gerekiyor. Kablosuz ağ ayarlarında bulunan Band Steering, Akıllı Bağlantı veya Akıllı Wi-Fi seçeneği devre dışı bırakıldığında iki frekans ayrı ağ isimleriyle kullanılabiliyor.

6 GHz desteği bulunan yeni nesil modemlerde ise Wi-Fi 6E veya Wi-Fi 7 uyumlu cihazlarla üçüncü bir bağlantı seçeneği de sunuluyor.