Modern kablosuz ağ teknolojilerinin çalışma prensibine dair yanlış anlamalara dayanan "madeni para ile Wi-Fi güçlendirme" yöntemi, uzmanlar tarafından incelendi. İddialara göre metal paranın ek anten görevi görerek internet hızını artırdığı öne sürülse de, mühendislik verileri bu durumun fiziksel olarak imkansız olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, rastgele yerleştirilen metal nesnelerin sinyal kalitesini artırmak bir yana, cihazın aşırı ısınmasına ve teknik arızalara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Modern yönlendiriciler, dalga boylarının santimetrelerle ölçüldüğü 2,4 ve 5 GHz bantlarında çalışmaktadır. Bir metal parçanın sinyali etkileyebilmesi için belirli bir şekle, boyuta ve verici düzeneğiyle doğrudan elektriksel bağlantıya sahip olması gerekmektedir. Sıradan bir madeni paranın bu teknik özelliklere sahip olmadığı ve plastik kasa üzerinde dururken radyo dalgalarının dağılımını iyileştirecek bir fonksiyon üstlenemediği bildirildi.

CİHAZ ÖMRÜNÜN KISALMASI RİSKİ DOĞUYOR

Yönlendiriciler, tasarımları gereği kasa üzerindeki havalandırma delikleri aracılığıyla ısı dağılımı sağlamaktadır. Kasa üzerine yerleştirilen madeni paralar veya diğer yabancı cisimler, havalandırma kanallarını kapatarak cihazın çalışma sıcaklığını artırmaktadır. Sürekli aşırı ısınmaya maruz kalan cihazlarda performans düşüşü, bağlantı kopmaları ve işlemci ömrünün kısalması gibi ciddi teknik sorunların meydana geldiği saptandı.

METAL NESNELER SİNYAL BOZULMASINA YOL AÇIYOR

Radyo dalgaları metal yüzeylerden yansıma eğilimindedir. Uzmanlar, yönlendirici yakınına veya üzerine yerleştirilen metal cisimlerin gereksiz parazitlere ve sinyal yansımalarına neden olabileceğini vurguladı. Bilimsel olarak tescillenen verilere göre; Wi-Fi performansını artırmanın yolu "yaşam hileleri" değil; cihazın merkezi bir konuma yerleştirilmesi, önünde fiziksel engel bulunmaması ve uygun frekans bandının seçilmesidir.