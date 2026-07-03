Sosyal medya platformlarında ve teknoloji forumlarında son dönemde hızla yayılan "kablosuz yönlendiricinin üzerine madeni para yerleştirmenin internet hızını artırdığı" iddiası, uzmanlar ve teknik analizler tarafından mercek altına alındı. Sinyal kalitesini artırdığı veya cihazı soğuttuğu öne sürülen bu yöntemin bilimsel bir temelinin bulunmadığı, aksine ağ performansına zarar verebileceği belirtildi.

TEKNİK ANALİZLERLE İDDİALAR ÇÜRÜTÜLDÜ

Yapılan detaylı teknik incelemelerde, madeni paranın Wi-Fi performansını artırdığı yönündeki teorilerin geçersiz olduğu saptandı. Konuyla ilgili öne çıkan teknik veriler şu şekilde:

-Ev tipi yönlendiriciler 2.4 GHz ve 5 GHz frekans bantlarında çalışmaktadır. Bu dalga boylarında sinyal yönünü veya dağılımını değiştirebilmek için belirli geometrik ölçülere sahip, hassas mühendislikle üretilmiş ve dahili devreye bağlı iletken elemanlar gerekmektedir. Standart bir madeni paranın, yönlendiricinin plastik kasası üzerinde pasif bir şekilde durarak radyo dalgalarını şekillendirme yeteneğinin olmadığı kaydedildi.

Tüketici tipi yönlendiriciler, gövdelerindeki havalandırma delikleri sayesinde pasif olarak soğumaktadır. Cihazın üstündeki ızgaraların üzerine madeni para konulmasının hava akışını engellediği; bunun da işlemci ve radyo amplifikatörlerinin aşırı ısınmasına yol açtığı belirlendi. Cihazların, yüksek sıcaklıklarda hasarı önlemek adına "termal kısma" (thermal throttling) moduna geçerek iletim gücünü ve işlemci hızını düşürdüğü, bunun da internette yavaşlama veya kopmalara neden olduğu rapor edildi.

PERFORMANS ARTIŞI ALGISININ NEDENİ

Teknoloji raporlarına göre, madeni para koyulduktan sonra hız artışı gözlemleyen kullanıcıların durumunun, tamamen ağdaki anlık ve doğal dalgalanmalardan kaynaklandığı ifade edildi. 5 GHz bandındaki bir cihazın o esnada daha sakin bir kanala otomatik geçiş yapması, komşu ağların yükünün azalması veya istemci dolaşımı gibi etkenlerin yarattığı olağan hız değişimlerinin, yanlışlıkla madeni paranın etkisi olarak yorumlandığı aktarıldı.

Madeni paranın yönlendirici üzerindeki tek fiziki faydasının, hafif cihazların arkaya bağlı kablolar nedeniyle masadan kaymasını önleyecek bir ağırlık oluşturması olduğu belirtildi.

METAL MALZEMELER Wi-Fi SİNYALİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Kablosuz performans izleme şirketi 7signal tarafından Mart 2026'da yayımlanan analizde; metal, beton ve metal gözenekli sıva iç mekan kablosuz sinyallerini en çok bozan üç malzeme olarak listelendi. Metal nesnelerin elektromanyetik dalgalardaki enerjiyi emdiği ve sinyalleri öngörülemez şekilde yansıttığı vurgulanarak, yönlendiricilerin yakınına veya üzerine metal objeler koyulmasının standart kurulum kılavuzlarına aykırı olduğu hatırlatıldı.