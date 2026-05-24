Küresel teknoloji dünyası, internet erişiminde ezber bozacak yeni ve güvenli bir yüksek hızlı veri iletim teknolojisine geçiş yapmaya hazırlanıyor. Geleneksel kablosuz internet ağı Wi-Fi’ye en güçlü alternatif olarak gösterilen "LiFi" teknolojisi, hem şirketlerin hem de bireysel kullanıcıların radarına girmeyi başardı.

Mevcut sistemlerin aksine veri iletimini radyo dalgaları yerine LED lambalardan yayılan ışık yoluyla gerçekleştiren bu teknoloji, dijital bağlantı alışkanlıklarını kökten değiştirmeye aday görünüyor.

İnsan gözünün fark edemeyeceği hızdaki ışık darbeleriyle çalışan bu sistem sayesinde, ev ve ofislerdeki sıradan bir LED lamba aynı zamanda bir internet modemine dönüşüyor. LiFi teknolojisinin en dikkat çekici yönü ise sunduğu baş döndürücü hız performansı olarak öne çıkıyor.

Mevcut Wi-Fi bağlantılarına kıyasla onlarca kat daha hızlı veri aktarımı vadeden bu yeni nesil sistem; yüksek çözünürlüklü 4K videolar, bulut teknolojileri ve çevrimiçi oyunlar gibi yoğun internet trafiği gerektiren alanlarda kesintisiz bir deneyim sunuyor.

SİBER GÜVENLİKTEDE ÇIĞIR AÇIYOR

Hızın yanı sıra siber güvenlikte de çığır açan LiFi, ışık dalgalarının duvarları aşamaması sayesinde dışarıdan gelebilecek siber saldırılara ve sinyal hırsızlığına karşı doğal bir koruma kalkanı oluşturuyor.

Bu üstün güvenlik kalkanı nedeniyle sistem; yüksek veri güvenliği gerektiren bankalar, üniversiteler, devlet kurumları ve kurumsal ofislerde şimdiden test edilmeye başlandı. Radyo frekanslarının aksine ışık spektrumunun aşırı yüklenmeye izin vermeyen yapısı, çok sayıda cihazın hız düşüşü yaşamadan aynı anda internete bağlanabilmesini de mümkün kılıyor.

Avrupa'daki pek çok havalimanı ve eğitim kurumunda denemeleri süren teknoloji, akıllı ev üreticilerinin de modern aydınlatma sistemlerine internet desteği eklemesiyle şimdiden evlerimize göz kırpıyor.