Hollywood oyuncusu Will Smith'in ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Calabasas kentinde bulunan 42 milyon dolarlık malikanesinde yangın çıktı.
150 dönümlük arazi üzerinde bulunan malikaneden yangın çıktığına ilişkin ihbarın ardından itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Birden fazla acil müdahale aracının olay yerine ulaştığı yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
MALİKANE DAHA ÖNCE DE YANMIŞTI
Will Smith ve eşi Jada Pinkett Smith'in ortak mülkiyetinde bulunan malikanede 2021'de de yangın çıkmıştı. Bodrum katında başladığı belirtilen yangının ardından evde tadilat çalışması yapılmıştı.
PALİSADES YANGININDA DA TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Smith çiftinin malikanesi, Ocak 2025'te meydana gelen yıkıcı Palisades orman yangınından da etkilenmişti. Alevler eve ulaşmasa da yangın nedeniyle malikane tahliye edilmişti.