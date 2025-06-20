2010 yılında 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde oynamak için Türkiye'ye gelen Alman oyuncu Wilma Elles sonrasında kariyerine ülkemizde devam etti.

2011'de de iş insanı Kerem Göğüş'le aşk yaşamaya başladı. 2015'te Milat ve Melodi adlı ikizleri dünyaya gelen çift, 2019'da ayrıldı.

Elles üç yıl sonra da avukat Mehmet Şah Çelik ile evlendi. 5 Ekim 2023 tarihinde üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Çift kızlarına Manolya Tiara adını verdi.

Mutlu evliliği devam eden Wilma Elles yeniden anne oluyor. 38 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından bebek beklediğini duyurdu.

"AİLEMİZİ BÜYÜTÜYORUZ"

Elles "Tekrar hamileyim. Ailemizi büyütüyoruz… Melodi, Milat ve Tiara'ya kardeş geliyor inşallah. Bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Kalbimiz sevgiyle dolu ve ben hem ekranda hem hayatımda en özel rolü yaşıyorum: Annelik" ifadelerini kullandı.

YENİ ADI MÜCELLA

Bu arada oyuncu geçen ay katıldığı bir ödül töreninde adını değiştirdiğini söylemişti:

"Türk vatandaşı oldum. İsmim de Mücella. Aile üyelerimin isimlerinin baş harfi M ile başlıyor. Ailemi çok seviyorum."