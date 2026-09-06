Microsoft, Windows 11'de uygulamaların kullanıcıların yaşını doğrulamasına olanak tanıyacak yeni bir sistem geliştirmeye başladı. Windows Age APIs olarak adlandırılan bu API'ler, işletim sistemi üzerinden kullanıcının yaş grubu hakkında bilgi almasını sağlayacak.

Sistem, kullanıcının tam yaşını veya doğum tarihini uygulamalarla paylaşmayacak. Bunun yerine yaş bilgisi belirli gruplara ayrılacak. Uygulamalar; "10 yaşından küçük", "10-12", "13-15", "16-17" ve "18 yaş ve üzeri" gibi kategorilerden birini görebilecek. Ayrıca kullanıcının yaşının bağımsız olarak doğrulanıp doğrulanmadığı da uygulamaya bildirilecek.

HER UYGULAMA ERİŞEMYECEK

Microsoft, yaş doğrulama sürecini merkezi hale getirerek özellikle yetişkinlere yönelik içerik sunan uygulamalardaki mevcut yöntemlerin yerine daha güvenilir bir sistem oluşturmayı hedefliyor. Şimdiye kadar uygulamalar yaş kontrolü için kredi kartı bilgileri, üçüncü taraf kimlik doğrulama servisleri veya kullanıcının kendi girdiği doğum tarihi gibi yöntemlere başvuruyordu.

Yeni sistemde uygulamalar temel olarak kullanıcının hangi yaş grubunda olduğunu ve yaşının bağımsız şekilde doğrulanıp doğrulanmadığını sorabilecek. Ancak her uygulama bu bilgilere erişemeyecek. Microsoft'un Digital Safety platformu, hangi uygulamaların Windows Age APIs'i kullanabileceğini denetleyecek ve uygun uygulamaların API'ye erişimini onaylayacak.

Windows Age APIs şu anda Windows SDK içerisinde belgelenmiş durumda ancak Windows 11'de henüz etkinleştirilmedi. Microsoft'un özelliği 2026'nın sonundan önce kullanıma açmasının beklendiği belirtiliyor.