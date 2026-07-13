Yaşam boyu öğrenme platformu Wise&Rise, dijital içerik platformu We The Living'i tüm içerikleriyle birlikte bünyesine kattı. Satın almanın ardından platformdaki içerik sayısı 80'den 150'nin üzerine yükselirken, Türkiye'nin en büyük dijital eğitim platformu konumuna ulaştı.

Bu satın alma, Wise&Rise'ın yalnızca içerik kütüphanesini büyütmekle kalmadı; kullanıcılarına çok daha geniş ve disiplinler arası bir öğrenme deneyimi sunan güçlü bir içerik ekosistemi oluşturmasını sağladı. İlber Ortaylı, Zülfü Livaneli, Vedat Milor, Gülcan Özer Ercan Kesal, Şermin Yaşar, Özgür Bolat gibi kendi alanlarının önde gelen isimlerinin eğitimlerini kullanıcılarla buluşturan platform, We The Living'in içeriklerini de bünyesine katarak büyümesini yeni bir aşamaya taşıdı.

Platform, bundan sonraki dönemde de büyümesini sürdürecek. Her ay yeni eğitimler yayımlanacak, kullanıcılar ise www.wiseandrise.com adresinden platforma eklenecek içerikleri önceden takip edebilecek. Wise&Rise'ın hedefi, 2026 yılı sonuna kadar içerik sayısını 200'e çıkarmak.

İÇERİK ÇEŞİTLİLİĞİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE GENİŞLEDİ

We The Living satın almasıyla birlikte Wise&Rise'ın içerik yelpazesi de önemli ölçüde genişledi. Özellikle sanat ve genel kültür alanlarındaki eğitim sayısı 26'şar içeriğe ulaşırken, sağlık kategorisi 20, iş dünyası ise 21 içerikle platformun en güçlü alanları arasına girdi. Psikoloji eğitimleri 13'e, gastronomi içerikleri 11'e, yaşam kategorisi ise 8'e yükseldi. Ebeveynlik alanında 15, ev ve stil kategorisinde ise 5 eğitimle platform, yaşam boyu öğrenmeye farklı disiplinlerden yaklaşan çok daha kapsamlı bir içerik ekosistemi oluşturdu. Böylece kullanıcılar, tek üyelikle 150'yi aşkın içeriğe erişebilecekleri çok disiplinli bir öğrenme deneyimine kavuştu.

ONUR BEYKOZ: “WISE&RISE’IN TÜRKİYE’DEKİ KONUMUNU GÜÇLENDİREN BİR ADIM ATTIK.”

Wise&Rise Kurucu Ortağı ve CEO’su Onur Beykoz, satın almayı şu sözlerle değerlendirdi:

“We The Living satın alması, Wise&Rise’ın Türkiye’deki konumunu güçlendiren önemli bir adım oldu. Kullanıcılarımız artık tek üyelikle çok daha geniş bir eğitim kütüphanesine erişebilecek. Bu adımla içerik hacmi bakımından Türkiye’nin en büyük dijital eğitim platformu konumuna gelmemiz önemli, fakat bizim için daha önemli olan şey bu büyümeyi sürdürülebilir hale getirmek. Önümüzdeki dönemde her ay yeni içerikler yayımlayarak Wise&Rise’ı Türkiye’de yaşam boyu öğrenmenin en güçlü adreslerinden biri haline getirmeye devam edeceğiz.”