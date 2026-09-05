ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, barış görüşmeleri için Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, Witkoff ve Kushner'in çeşitli temaslarda bulunmak üzere başkente geldiklerini duyurdu.

İki ismi taşıyan özel uçak, saat 12.52'de Vnukovo Havalimanı'na iniş yaptı. Özel temsilcilerini gönderen ABD Başkanı Donald Trump, "savaşın sona ermesi için bir teklifle gittiklerini" de ekledi.

Bu gelişme Rusya tarafından da olumlu karşılandı. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir ABD heyetinin gelişine yönelik hazırlıklar kapsamında Kiev’e yönelik saldırıların üç gün süreyle askıya alınmasını emrettiğini bildirdi.

PUTİN'İN ÖZEL TEMSİLCİSİ KARŞILADI

İkiliyi havalimanında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev karşıladı.

Rus medyası, ikilinin 4-5 Eylül'de önce Moskova'yı ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret edeceğini aktarmıştı.

Trump, 4 Eylül 2026 Cuma günü Beyaz Saray Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Beraberlerinde savaşı sona erdirecek bir teklif götürüyorlar. Bunu başarma ihtimalimiz yüksek olabilir. Barışa dair bir isteğimiz var" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana 4 yıl 5 ay geçti. İki taraf da kesin zafer konusunda somut bir ilerleme kaydedemezken kalıcı barış konusunda da beklenen adım atılamadı.

ABD'de ara seçimler yaklaşırken Trump, çatışmayı bitirmek için çabalarını yoğunlaştırdı.