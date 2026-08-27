Amerika Birleşik Devletleri CIA Direktörü John Ratcliffe, bu hafta Rusya'nın başkenti Moskova'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret, ABD istihbaratının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki birkaç yıl içinde müttefik bir ülkeye sınırlı bir saldırı düzenleyerek NATO ittifakı kararlılığını test edebileceğine ilişkin değerlendirmelerinin ardından geldi.

The Wall Street Journal'a konuşan konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, 2021'den beri ilk kez gerçekleşen bu ziyaretin Rusya'nın Doğu Avrupa'ya yapacağı bir saldırıyı önlediğini ifade etti.

Ratcilffe'in Rusya'ya NATO ülkelerine saldırmaması yönünde bir uyarı ilettiği aktarıldı. Uyarı, Putin'e aktarıldı.

RUSYA'NIN SAVAŞ İÇİN İŞTAHI KABARDI

The Wall Street Journal tarafından aktarılan ABD'li yetkililerin değerlendirmeleri, Ukrayna'da sıkışan ve iç siyasette baskı altında bulunan Putin'in saldırılarını genişletme ihtimalini vurguladı.

CIA istihbaratı, Rusya bir Baltık ülkesine yönelik siber saldırıdan küçük çaplı bir kara harekatına kadar uzanabilecek bir müdahalede bulunabileceğine işaret ediyordu.

Bu fikir, ABD'nin zayıflamasıyla daha da güçlü bir hale geldi. ABD'nin İran savaşında cephanelerini harcaması ve ekonomik olarak zayıflaması Rusya'yı cesaretlendirdi.

Rusya'nın 2022'deki işgalinin ardından Ukrayna'ya yapılan silah transferleri de ABD depolarının boşalmasında rol oynadı.

PUTİN'E HABER VERİLDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Çarşamba günü Moskova'da yaptığı açıklamada, Ratcliffe'in Rus istihbarat yetkilileriyle görüştüğünü, ancak Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmediğini söyledi.

Peskov, Putin'e temaslar hakkında bilgi verildiğini kaydetti. Beyaz Saray kanadı ise ziyarete ilişkin net bir detay paylaşmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü muhafazakar radyo sunucusu Glenn Beck'e verdiği röportajda ziyareti "yarı rutin" olarak nitelendirdi ve konuyu Rusya-Ukrayna savaşına getirdi.

Trump, "Bundan bir şey çıkabilir. Bu savaşı bitirmek için çok sıkı çalışıyoruz ve açıkçası her iki taraf da bu noktada savaşın bitmesini istiyor." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü gazetecileri Trump'ın açıklamalarına yönlendirirken, CIA Sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.

SON UYARI ETKİLİ OLMADI

Trump'ın en yakın kurmaylarından biri olan Ratcliffe, ABD'nin Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri özel temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova'ya gerçekleştirdiği birkaç ziyaretin ardından Rusya'ya giden son ABD'li yetkili oldu.

Rusya-Ukrayna savaşının beşinci yılında gerçekleşen bu temas, bir CIA direktörünün Moskova'ya yaptığı nadir ziyaretlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Bir CIA direktörünün Moskova'ya bilinen son ziyareti, Kasım 2021'de eski Başkan Joe Biden dönemindeki teşkilat başkanı William Burns tarafından Putin'i Ukrayna'ya saldırmaması konusunda uyarmak amacıyla yapılmıştı.