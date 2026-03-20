

ABD-İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim, küresel enerji piyasalarını alarma geçirdi. Uzayan çatışma senaryosunda petrol fiyatlarının sert sıçrama yapabileceği konuşulurken, piyasaların odağı arz dengesi ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere çevrildi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından enerji arzına ilişkin riskler artarken, kesintilerin Nisan ayının ötesine taşması durumunda petrol fiyatlarında çok daha sert yükselişlerin görülebileceği değerlendiriliyor.

"PETROL 180 DOLARI GEÇEBİLİR"

Wall Street Journal’ın Suudi Arabistanlı petrol yetkililerine dayandırdığı habere göre, arz daralmasının sürmesi halinde petrol fiyatları varil başına 180 doların üzerine çıkabilir. Bu senaryo, piyasada en kötü ihtimallerden biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu değerlendirme, İran ve Ortadoğu’daki enerji altyapılarını hedef alan saldırıların ardından geldi. Bölgedeki tansiyonun yükselmesi, çatışmanın daha geniş bir coğrafyaya yayılabileceği endişelerini artırdı.

GÜNEY PARS GERİLİMİ HIZLANDI

İsrail’in dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars’a yönelik saldırıları, İran’ın sert karşılık vermesine yol açtı. Bu gelişme, enerji arz güvenliğine ilişkin riskleri daha da derinleştirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI PİYASALARI TEPETAKLAK ETTİ

İran’ın misilleme adımlarında petrol tesisleri hedef alınırken, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı’nı büyük ölçüde kapalı tutması küresel arzı doğrudan etkiledi. Bu durum, petrol ve doğal gaz fiyatlarında hızlı bir yükselişi beraberinde getirdi.

FİYAT ARTIŞI TALEBİ BASKILIYOR

Yükselen petrol fiyatları üretici ülkelerin gelirlerini artırırken, tüketici tarafında ciddi bir maliyet baskısı oluşturuyor. Uzmanlar, fiyatların aşırı yükselmesi halinde küresel talebin zayıflayabileceği ve maliyetlerin sürdürülemez hale gelebileceği uyarısında bulunuyor.