Bu rakam, 2023 yılına kıyasla yüzde 10’luk bir artışa işaret ediyor. WTA, bir önceki yıl da ilk kez 1 milyar izleyici barajını aşarak büyük bir başarıya ulaşmıştı. Bu büyüme, kadın tenisinin küresel ölçekte giderek daha fazla ilgi gördüğünü ortaya koyuyor.

Özellikle Suudi Arabistan’ın kamu yatırım fonu (PIF) tarafından desteklenen Riyad’daki ilk WTA Finalleri, organizasyon tarihindeki en yüksek yıl sonu final izlenme oranına ulaştı. 78 milyon kişi tarafından takip edilen turnuva, önceki seneye göre yüzde 160 oranında bir izleyici artışı sağladı.

WTA’nın izleyici kitlesinin büyük bir kısmını 45 yaş altındaki spor severler oluşturuyor. Aynı zamanda bu izleyicilerin, genel spor takipçilerine kıyasla daha yüksek gelir seviyesine sahip olduğu belirtiliyor. Yapılan araştırmalara göre, WTA takipçilerinin yüzde 59’u sponsorlukları fark ettiğini söylüyor. Bu oran, genel spor izleyicilerinde yüzde 47 seviyesinde kalıyor.

WTA Ventures CEO’su Marina Storti, bu büyümeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “WTA’nın dünya çapında rekor seviyede izleyici kitlesine ulaşması, kadın tenisinin etkisini daha da artırdığını gösteriyor” dedi.

2024 yılı boyunca toplam 220 milyon dolardan fazla ödül dağıtan WTA, 2025 sezonuna büyük hedeflerle giriyor. Organizasyon, bu yıl da ödül havuzunu genişletmeyi ve daha fazla oyuncuya fırsat sunmayı amaçlıyor.

Bu yıl WTA takvimine iki yeni WTA 1000 turnuvası eklenerek Montreal’deki National Bank Open ve Cincinnati Open turnuvaları 12 güne uzatılacak. Bu değişiklik, kadın tenisinin en iyi oyuncularına daha büyük bir vitrin sunacak.

Ayrıca, WTA’nın İngiltere’deki çim kort turnuva takvimi genişletilecek. Londra’daki Queen’s Club yeni bir WTA 500 turnuvasına ev sahipliği yapacak. Bunun ardından WTA 250 serisine dahil edilen Nottingham ve Eastbourne turnuvaları düzenlenecek.