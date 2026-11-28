WWE, ringlerde Bronson Reed adıyla tanınan Avustralyalı profesyonel güreşçi Jermaine Haley'nin cuma günü tıbbi komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. 38 yaşındaki güreşçinin ölümüne ilişkin başka ayrıntı paylaşılmadı.

WWE, ailesine başsağlığı dilediği açıklamasında, "Jermaine, WWE'de hayattan büyük bir figürdü ama daha da önemlisi olağanüstü bir insan, ailesine düşkün bir baba ve sevilen bir meslektaştı" ifadelerini kullandı.

RİYAD'DAKİ ETKİNLİKTE AĞIR YARALANMIŞTI

Reed, kasım ayının başında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Crown Jewel etkinliğinde ağır yaralanmıştı. O gece maça çıkmayan güreşçi, yaşanan arbede sırasında sahneden masaların üzerine fırlatılmıştı.

Kaburgaları kırılan ve böbreği yırtılan Reed'in bir süredir iyileşme sürecinde olduğu belirtiliyordu.